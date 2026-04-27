Herediano tira la casa por la ventana para enfrentar a Cartaginés y lanzó una promo única

El Club Sport Herediano afina todos los detalles para afrontar el juego de vuelta de la semifinal del torneo de Clausura, ante el Club Sport Cartaginés, y lanzaron una promo para florenses de corazón.

Este lunes, el Team dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro contra los brumosos, que será el sábado 9 de mayo, a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado.

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El juego entre Herediano y Cartaginés será el sábado 9 de mayo, a las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los precios de las entradas

Según dio a conocer Herediano, los boletos de sombra cuestan 15 mil colones y los de sombra general ₡10 mil.

El club informó además, en sus redes sociales, que quienes adquieran los tiquetes en la tienda física, ubicada frente al estadio Eladio Rosabal Cordero, tendrán un descuento del 15 por ciento en la compra del uniforme rojiamarillo.