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Herediano tira la casa por la ventana para enfrentar a Cartaginés y lanzó una promo única

El juego entre Herediano y Cartaginés será el sábado 9 de mayo, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Herediano afina todos los detalles para afrontar el juego de vuelta de la semifinal del torneo de Clausura, ante el Club Sport Cartaginés, y lanzaron una promo para florenses de corazón.

Este lunes, el Team dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro contra los brumosos, que será el sábado 9 de mayo, a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado.

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14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
El juego entre Herediano y Cartaginés será el sábado 9 de mayo, a las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los precios de las entradas

Según dio a conocer Herediano, los boletos de sombra cuestan 15 mil colones y los de sombra general 10 mil.

El club informó además, en sus redes sociales, que quienes adquieran los tiquetes en la tienda física, ubicada frente al estadio Eladio Rosabal Cordero, tendrán un descuento del 15 por ciento en la compra del uniforme rojiamarillo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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