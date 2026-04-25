Claudio Montero busca el boleto con Cartaginés y eliminar así al equipo que lo vio nacer

Claudio Montero ha logrado tener bastante protagonismo con el Cartaginés. (@91_deportes_erickmgg/@91_deportes_erickmgg)

Claudio Montero dará todo de sí este domingo para que Cartaginés alcance la clasificación. El club blanquiazul necesita al menos un punto ante Guadalupe para amarrar el boleto a las semifinales del Clausura 2026.

Las vueltas del fútbol son muy curiosas para el volante, dado que la clasificación brumosa significaría la eliminación de su exequipo, Alajuelense, con quien dice estar muy agradecido por su formación como jugador, pero hoy su obligación está en otra parte.

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El cambio al mediocampista le vino muy bien, cuando hace casi un año decidió dejar a los rojinegros para irse a la Vieja Metrópoli, en lo cual es muy sincero.

“La vida se trata de eso, no arrepentirse de las decisiones que uno toma, yo salí muy contento con la Liga porque me dio todo lo que soy ahorita como jugador, crecí, hice mis ligas menores allí y claramente les tengo un gran aprecio por todo eso, pero ahorita estoy muy contento acá, un club que me ha dado una gran oportunidad.

“Yo trato de aprovechar las oportunidades que me dan, estoy muy feliz, la gente me ha recibidio biensísimo, es un club y una provincia bella, me han hecho sentir muy cómodo”.

El cambio de equipo le dio resultados a Montero

Desde que está en el cuadro brumoso, Montero ha jugado 36 partidos entre campeonato nacional, Copa Centroamericana y Copa de Campeones de Concacaf, en menos de un año, una muestra que el objetivo de su cambio resultó efectivo en ese aspecto.

“El tema de la Liga es un poquito más complejo, pues también se entiende que en el momento que yo estaba era un momento en el que al club le urgía el título y uno entendía que no se iban a refugiar en los jóvenes para conseguir eso.

“Mi decisión de venir acá a Cartago fue por ahí, en búsqueda de esos minutos, esa oportunidad, al final me siento muy bien, tomé una buena decisión y lo de la Liga ya es pasado, repito que les agradezco mucho todo lo que me dieron, pero ahorita estoy muy bien acá y defiendo a muerte al Cartaginés”, destacó.

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Cartaginés depende de sí mismo para clasificar

Sobre el momento y las opciones brumosas, el muchacho siente mucho optimismo de lo que pueden lograr para asegurar el boleto.

“El equipo se encuentra muy bien, dependemos de nosotros mismos y estamos muy unidos, fuertes para ir a ese partido que nos falta a sacar la clasificación.

“A pesar de cosas, algunas ocurrencias y situaciones quen nos pasaron en partidos anteriores, nos hemos sostenido, hemos sido fuertes en eso y el equipo no se ha caído, sigue fuerte y es lo que se rescata de este equipo, ese espíritu”, comentó.

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El cambio de Cartaginés a Alajuelense fue positivo para Claudio Montero. (JOHN DURAN/John Durán)

Montero responde a la “cartagada”

Montero afirmó estar seguro que sacarán los tres puntos en Guadalupe y que los que esperan la famosa “cartagada” se quedarán esperando, pues no creen en esas cosas.

“Esa frase, desde que llegué aquí, no se habla, claramente sé un poco de qué signfica, pero la verdad no me gusta porque todo campeonato es diferente. Cartaginés está demostrando otra cosa y hemos sido bastante fuertes para dar crédito a esas cosas, tenemos un camerino muy bueno y sólido en eso”, indicó.

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Claudio buscará disputar un título con el Cartaginés y cree tienen toda la capacidad de pelearle a cualquiera.