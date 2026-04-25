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¿Qué es una “cartagada”? El recuento de terror que ilusiona a Alajuelense

Cartaginés está listo para amarrar la clasificación en la última jornada, mientras Alajuelense se aferra a un historial lleno de tropiezos brumosos

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Por Yenci Aguilar Arroyo

A horas de disputarse la jornada 18 del torneo de Clausura 2026, muchos aficionados ya piensan en la famosa “cartagada”, ante el crucial partido que enfrentará a Cartaginés contra Guadalupe FC en el cierre de la fase regular.

Alajuelense, que está fuera de la zona de clasificación, necesita derrotar al Municipal Liberia este domingo a las 4 p.m.; sin embargo, también depende de una caída de los brumosos.

Para los fiebres del fútbol, es imposible no traer a la memoria esos momentos en los que Cartago tenía todo para avanzar a la siguiente fase del campeonato nacional, pero tropezó en la última jornada y quedó fuera de semifinales.

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El episodio más reciente ocurrió el 1° de diciembre del 2024, en el partido entre Sporting FC y los blanquiazules, un duelo que aún está en la retina de los fiebres futboleros.

Sporting FC y Cartaginés se midieron el 1 de diciembre en el Ernesto Rohrmoser.
En diciembre del 2024, Cartaginés tuvo todo para avanzar a semifinales, pero cayó goleado 6-2 ante Sporting FC, protagonizando una verdadera cartagada. Foto: prensa SFC. (Sporting FC)

A propósito de las “cartagadas”, repasamos otros momentos en los que Cartaginés dejó escapar la clasificación, mientras sus aficionados cruzan los dedos para que la historia no se repita.

Algunas cartagadas

Uno de los casos más recordados ocurrió en el 2016, ante Santos de Guápiles, cuando el cuadro guapileño derrotó a los brumosos 2-3 en el estadio Fello Meza para arrebatarles la clasificación.

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Un año después, en el torneo de Verano 2017, Juan Diego Madrigal, también jugador del Santos, marcó el gol de la victoria al minuto 88. Con ese 1-0, Cartago terminó en el sexto lugar, por debajo de Pérez Zeledón, que ocupó el quinto puesto.

Guadalupe vs Cartaginés, estadio Coyella Fonseca
Guadalupe FC recibirá a Cartaginés, este domingo, a las 4 p.m. en el estadio Colleya Fonseca. Foto: prensa GFC. (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

En el Clausura 2019, Cartago venció al Santos 2-1 el domingo 28 de abril; sin embargo, necesitaba un gol más para avanzar a la siguiente fase. El mexicano Julio Cruz y el argentino Hernán Fener anotaron para los brumosos, mientras que Anderson Núñez descontó para los santistas.

El episodio más reciente se dio nuevamente el 1° de diciembre del 2024. Ese día, Cartago debía vencer a Sporting FC en el estadio Ernesto Rohrmoser, pero los albinegros se dieron un festín ante un desconocido rival.

Los entonces josefinos golearon 6-2 a los cartagineses, resultado que le permitió a Herediano meterse en semifinales en la última fecha, mientras que los brumosos quedaron relegados al sexto puesto.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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