Padre de Elian Lanfranchi revela que llegaron a Costa Rica por un ídolo del Saprissa

La aparición de Elian Lanfranchi con el Cartaginés ha generado muchas preguntas, ya que el atacante argentino de 16 años atrajo la atención de muchos tras debutar hace unas semanas con los blanquiazules en el fútbol nacional.

El muchacho ya va para dos años en el cuadro brumoso luego de dejar las filas del Saprissa, según comentó a La Teja Roberto Lanfranchi, padre del muchacho.

Elián Lanfranchi llegó junto a su familia a Costa Rica poco antes de la pandemia. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Hay muchos detalles sobre el joven que la gente desconoce y que el papá del jugador nos contó, como, por ejemplo por qué su familia terminó en Costa Rica y cuánto tiempo tienen de estar acá.

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El papel clave de Alonso Solís en su llegada a Costa Rica

Un hecho muy curioso es que uno de los responsables de su llegada es Alonso Solís, exfutbolista del Saprissa y quien fue compañero de don Roberto en el cuadro morado.

Para el padre, Tiquicia es un lugar familiar; estuvo en la temporada 2001-2002 con el Monstruo tiempo en el que fue compañero del Mariachi, con quien años después tendría la idea de un proyecto en el 2019.

“Yo vuelvo a Costa Rica porque tengo amistad con Alonso Solís y entonces vinimos porque teníamos un proyecto en Desamparados que haríamos juntos, pero por el tema de la pandemia se tuvo que cerrar todo y entonces nos quedamos por acá”, nos dijo.

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Alonso Solís tenía un proyecto en conjunto con Roberto Lanfranchi en Desamparados. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Costa Rica como proyecto de vida para la familia Lanfranchi

¿Qué tenía Costa Rica que pese a que los planes con el Mariachi no se dieron, se animó a quedarse con su familia en el país? Es otro detalle que nos contestó.

“Cuando vine en aquel entonces (2001), quedé muy a gusto con el país; entonces, ante la situación en la que estaba Argentina, consideramos que Costa Rica era un buen futuro para nuestros hijos. Es un país en el que estamos supercómodos”, comentó.

Cuando Elian llegó a Tiquicia, tenía diez años, por lo que tiene seis viviendo acá; antes de venirse, hizo inferiores en Argentina, luego estuvo casi tres años en el Monstruo y en julio del 2024 se vino al Cartaginés.

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La nacionalización: un tema que ya empieza a sonar

Elián Lanfranchi vivió un gran momento junto a su familia al anotar su primer gol con el Cartaginés. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

En la conferencia de prensa luego del juego entre Cartaginés y San Carlos, en la que el joven atacante de 2,02 metros de estatura anotó, el entrenador brumoso, Amarini Villatoro, afirmó que habría que moverse rápido para nacionalizar al espigado ariete.

Le consultamos a don Roberto sobre cómo ven esta posibilidad y si lo han considerado.

“Eso es algo que siempre hemos pensado y que irá paso a paso. Si es la voluntad de Dios, lo que tenga en su camino para él y dentro de sus propósitos se va a dar.

“Él quiere mucho a este país y, como había hecho bastantes goles en liga menor, tenía esa incertidumbre si lo podrían convocar, pero por el tema de nacionalidad, todavía no se puede; esperemos luego”, indicó.

El respaldo familiar, clave en su crecimiento

En Costa Rica, Elián, además, vive junto a su mamá Alejandra y sus hermanas Luisana y Emilia, quienes fueron a verlo este martes en su primer partido como titular.