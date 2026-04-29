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Este es el picante reto de Hernán Medford a la prensa antes de las semis contra Liberia

El juego de ida de las semifinales entre Liberia y Saprissa será el domingo 3 de mayo, a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano

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Por Yenci Aguilar Arroyo, Eduardo Rodríguez, y Marianella González

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, soltó una serie de frases picantes durante el Media Day (día de medios) que hubo este martes en el Museo de los Niños, organizado por Unafut.

El Pelícano dijo que muchos comunicadores ponen como favorito a Liberia, equipo que enfrentará en las semifinales y cuyo partido de ida será el domingo 3 de mayo, a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

“Me he dado cuenta de que la mayoría de ustedes ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva mucho más”, afirmó.

Media Day de UNAFUT
Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa soltó una serie de frases con picante, este martes, en conferencia de prensa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Enfocados

Fiel a su estilo, Medford evitó hablar del tema de las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar, quienes se perderán 3 partidos.

“Es un tema del que ni quiero hablar; no voy a contestar nada alrededor de lo que pasó, prefiero que me pregunten del equipo.

”Pero de la suspensión, no gasten su pregunta en eso, porque no la voy a contestar. Si me preguntan del equipo, con mucho gusto les voy a responder”, expresó.

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
El juego entre Liberia y Saprissa será el domingo, a las 4 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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El entrenador añadió cómo se la jugaría sin ambos jugadores para el encuentro ante los aurinegros.

“Es que la prueba la hemos hecho cada partido, donde cada jugador ha rendido. Somos un equipo y no hablo individualmente; estamos hablando de Saprissa y cada jugador está en buena forma.

“Están preparados, enfocados y tenemos la semana para prepararnos para enfrentar a un gran equipo que es Liberia”, aseguró.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Marianella González

Marianella González

Community Manager

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