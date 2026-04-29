Este es el picante reto de Hernán Medford a la prensa antes de las semis contra Liberia

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, soltó una serie de frases picantes durante el Media Day (día de medios) que hubo este martes en el Museo de los Niños, organizado por Unafut.

El Pelícano dijo que muchos comunicadores ponen como favorito a Liberia, equipo que enfrentará en las semifinales y cuyo partido de ida será el domingo 3 de mayo, a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

“Me he dado cuenta de que la mayoría de ustedes ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva mucho más”, afirmó.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa soltó una serie de frases con picante, este martes, en conferencia de prensa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Enfocados

Fiel a su estilo, Medford evitó hablar del tema de las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar, quienes se perderán 3 partidos.

“Es un tema del que ni quiero hablar; no voy a contestar nada alrededor de lo que pasó, prefiero que me pregunten del equipo.

”Pero de la suspensión, no gasten su pregunta en eso, porque no la voy a contestar. Si me preguntan del equipo, con mucho gusto les voy a responder”, expresó.

El juego entre Liberia y Saprissa será el domingo, a las 4 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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El entrenador añadió cómo se la jugaría sin ambos jugadores para el encuentro ante los aurinegros.

“Es que la prueba la hemos hecho cada partido, donde cada jugador ha rendido. Somos un equipo y no hablo individualmente; estamos hablando de Saprissa y cada jugador está en buena forma.

“Están preparados, enfocados y tenemos la semana para prepararnos para enfrentar a un gran equipo que es Liberia”, aseguró.