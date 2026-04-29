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Fabrizio Ronchetti avisa al Saprissa que este Liberia es más peligroso que el del torneo pasado por esta razón

La semifinal de ida entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa será este domingo 3 de mayo, a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano

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Por Yenci Aguilar Arroyo, Eduardo Rodríguez, y Marianella González

En el Municipal Liberia resaltan el cambio que dio el equipo en la segunda vuelta del torneo de Clausura 2026, para salir de los últimos lugares y ganarse un espacio en las semifinales.

Este martes, el asistente técnico de los aurinegros, Fabrizio Ronchetti, fue uno de los que asistió al Media Day (día de medios) organizado por la Unafut y declaró que llegan a la serie contra Saprissa con tranquilidad, debido a lo que hicieron en las últimas fechas de la fase regular.

Los liberianos sumaron 8 victorias consecutivas y eso les permitió dejarse el tercer lugar de la tabla. Ahora, el equipo que dirige José Saturnino Cardozo enfrentará a cuadro morado, en el juego de ida de las semifinales, que será el domingo 3 de mayo, a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

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Media Day de UNAFUT
El asistente técnico de Liberia Fabrizio Ronchetti habló de la solidez defensiva con la que llega el equipo a la semifinal ante Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ilusionados

“Nos hemos consolidado, tenemos una solidez defensiva y somos más contundentes en ofensiva. El torneo pasado llegábamos más y generábamos más, pero concretábamos menos y en defensa éramos más vulnerables.

“En este torneo somos más sólidos en la defensa y contundentes en el ataque y eso nos da una mayor tranquilidad con respecto al torneo pasado. El equipo se ve diferente, sobre todo estando más sólidos en estas instancias. Eso nos ilusiona y nos hace pensar que podemos pasar a la siguiente fase”, destacó.

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
El juego entre Liberia y Saprissa será el domingo a las 4 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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¿Cuánto lo ilusiona un título con los pamperos?

“Sería fantástico, porque en este rol, en el que estoy iniciando, comenzar con una hazaña, donde un equipo no tradicional fuera campeón, sería fantástico; soñamos con eso.

“Los jugadores nos han demostrado que podemos soñar con eso, sería lo máximo“, afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Marianella González

Marianella González

Community Manager

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