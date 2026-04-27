José Saturnino Cardozo respondió a la duda que más inquieta en Liberia

José Saturnino Cardozo contó cómo está su futuro en el Municipal Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

José Saturnino Cardozo está en este momento en lo más alto del fútbol costarricense, tras clasificar por dos torneos consecutivos a semifinales con Municipal Liberia, lo que ha disparado el valor de su trabajo.

El entrenador tiene plena confianza en conseguir grandes cosas con los pamperos, pero tras eliminar nuevamente a Alajuelense este domingo, volvió a instalarse la duda sobre qué pasará con su futuro.

Equipos de Costa Rica y del extranjero ya le habrían tocado la puerta, tomando en cuenta que su contrato finaliza al cierre del certamen. Incluso, tras el partido ante los erizos, la afición liberiana coreó: “Cardozo no se va”.

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El técnico responde a los rumores

“Hay que esperar, del futuro nunca se sabe, uno se puede preguntar, pero uno nunca sabe y estoy contento y agradecido con la afición de Liberia. El cariño es mutuo, porque yo estoy tranquilo y feliz acá”.

“Hay muchos rumores, porque la gente también se involucra un poquito, pero son solo rumores, no hay nada real en este momento. Yo siempre manifesté que he tenido ofertas para ir a Suramérica o a otro país, pero tengo la obligación de terminar mi contrato con Liberia”, afirmó.

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Confianza total para semifinales ante Saprissa

Sobre lo que viene en semifinales ante Saprissa, el técnico paraguayo, conocido como Pepe se mostró muy optimista.

“El equipo está bien, sólido y comprometido con el proyecto, en la parte mental estamos muy fuertes. Hemos hablado mucho durante la semana y tenemos claro que debemos dar un paso más respecto al torneo pasado, el objetivo está claro”, explicó.