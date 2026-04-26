¡Héroe bajo el radar! La historia de Tobías Arévalo, el guaraní que puso a Liberia en semifinales

Tobías Arévalo está en el Municipal Liberia desde febrero del 2026. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El paraguayo Tobías Arévalo es una de las figuras del Municipal Liberia que pasó un poco bajo el radar, pero que apareció en el momento más importante de la temporada, al anotar el gol con el que los aurinegros clasificaron a semifinales el martes ante Sporting.

Tobías Arévalo, el héroe inesperado de Liberia en la clasificación

Tras marcar su primer tanto del certamen, uno absolutamente trascendental para los aurinegros, el jugador y el club llegan con la confianza muy alta para enfrentar este domingo a Alajuelense, en un encuentro vital para los erizos que buscan un milagro para clasificar.

El jugador guaraní llegó al club luego de la salida de Malcom Pilone, para ocupar esa plaza de extranjero en el medio campo y lo hizo con el visto bueno de José Saturnino Cardozo, a quien se lo recomendaron en su país.

La Teja conversó con Arévalo para conocer un poco su historia y el peso de ser dirigido por una figura que es todo un ídolo en su nación.

“Llegué en febrero a Liberia, la verdad que es un club lindo, me recibieron de la mejor manera y, bueno, gracias a Dios, también pude ayudar un poquito con el gol el martes, que tiene un significado especial. Jugar como titular y anotar el gol que da la clasificación, la verdad que es muy gratificante”, comentó.

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Tobías Arévalo marcó el gol con el que Liberia clasificó a las semifinales del Clausura 2026. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Un gol clave en el momento más importante

El del martes en Puente Piedra fue el segundo encuentro como titular para Arévalo. En la campaña suma 234 minutos en seis juegos, el resto como suplente.

“La verdad, es un gol que significa mucho, venía peleando por eso, por una oportunidad y, bueno, se dio de esta manera, un momento muy especial, tengo mucha fe en Dios, creo que Él preparó ese momento también para nosotros, para el grupo, que son excelentes compañeros, profesionales también, todo se combinó con la clasificación y la gente que llegó a apoyarnos, hizo que todo fuera muy especial”, destacó.

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El respaldo de un ídolo paraguayo: José Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo recomendó la llegada de Tobías Arévalo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Su llegada a Liberia lo tiene muy motivado porque además siente a su país muy cerquita, ya que, además de estar con un ídolo como José Saturnino Cardozo, también está con Fernando Lesme, otro paraguayo con el que incluso hablan en guaraní, idioma autóctono de allá.

“Pepé (Cardozo) es un gran entrenador, sabemos lo que significa para el fútbol paraguayo y lo que está construyendo acá en Costa Rica también. Es una gran persona; agradecerle también a él por la confianza. La verdad es que es un buen técnico, que te da ese plus, nos ayuda a seguir creciendo y eso es gratificante.

“Él es un emblema del fútbol paraguayo, así como venía diciendo. Me enorgullece también que mis padres y mis tíos, que lo vieron jugar, sientan esa admiración y nos den ese orgullo de poder admirarlo y tenerlo ahí en la banca, es muy importante”, explicó.

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Liberia apunta alto: ya no es sorpresa

Tras clasificar a dos semifinales al hilo, Arévalo entiende que llegó a un equipo que elevó el nivel, que la exigencia es grande y que ya no se pueden conformar con menos que eso; por eso entiende que clasificar a torneos como la Copa Centroamericana es importante.

“Yo creo que es un club que tiene que estar peleando siempre en los primeros lugares, debe ser normal para este club, por la estructura que tiene, por cómo se maneja; tiene que estar entre los cuatro mejores de Costa Rica y eso se viene demostrando”.

Vida en Costa Rica: adaptación y sorpresa con los precios

Tobías Arévalo afirmá que se encontró un gran grupo en el Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Fuera del fútbol, además, comentó que le gusta la zona de Liberia, una ciudad muy bonita, con playas cerca y en la que se puede vivir muy bien.

De su experiencia en Tiquicia, la ha disfrutado mucho, tanto el clima como la comida en general, aunque sí nos confesó que el tema de los precios sí lo ha sentido un poquito elevado en general.

“Esa es una de las cosas de las que me di cuenta al llegar: es un poquito costosa la calidad de vida acá comparado con otros países, pero toca acostumbrarse; es algo que con los salarios siento que se compensa. También vienen muchos extranjeros por acá de visita, entonces hay que aprovechar eso”, contó.

Tobías se acostumbra a su vida en Tiquicia poco a poco, con los precios, las direcciones, lo cálida y amable que es la gente, porque al menos hasta junio del 2027, cuando acabe su contrato, estará por estas tierras.