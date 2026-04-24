Partido de Alajuelense se podrá ver por un medio muy inusual para estos tiempos

Alajuelense volverá a la pantalla de Canal 6 por este domingo. (John Duran/John Durán)

Liberia y Alajuelense jugarán este domingo el partido con más morbo e interés de la jornada, en el que los manudos se juegan su vida en el torneo y esperarán a ver si Cartaginés pierde en su visita a Guadalupe.

Una de las grandes novedades del juego, es que se verá como se acostumbra a hacer en los viejos tiempos, por televisión abierta y en canal 6, señal que por muchos años transmitió los partidos de los rojinegros.

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Antes del 2020, los juegos del León se veían por Repretel, televisora que pasó sus partidos por unos 25 años, hasta que apareció FUTV y tomó los derechos transmisión de los equipos del canal de La Uruca y de Teletica.

Pablo Guzmán, director de deportes de la televisora publicó en sus redes que además será un domingo muy cargado en esa tarde-noche.

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Repretel estará muy cargado de deporte este domingo. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Luego de la mejenga de la Liga, pasarán el resumen de la jornada de Deportes Repretel y a partir de las 7:30 p.m será el esperado regreso de Conexión Fútbol.