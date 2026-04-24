Torneo Nacional

Partido de Alajuelense se podrá ver por un medio muy inusual para estos tiempos

Partido de Alajuelense este domingo se verá por un canal que hará que muchos recuerden los viejos tiempos

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Por Sergio Alvarado
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense volverá a la pantalla de Canal 6 por este domingo. (John Duran/John Durán)

Liberia y Alajuelense jugarán este domingo el partido con más morbo e interés de la jornada, en el que los manudos se juegan su vida en el torneo y esperarán a ver si Cartaginés pierde en su visita a Guadalupe.

Una de las grandes novedades del juego, es que se verá como se acostumbra a hacer en los viejos tiempos, por televisión abierta y en canal 6, señal que por muchos años transmitió los partidos de los rojinegros.

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Antes del 2020, los juegos del León se veían por Repretel, televisora que pasó sus partidos por unos 25 años, hasta que apareció FUTV y tomó los derechos transmisión de los equipos del canal de La Uruca y de Teletica.

Pablo Guzmán, director de deportes de la televisora publicó en sus redes que además será un domingo muy cargado en esa tarde-noche.

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Repretel estará muy cargado de deporte este domingo.
Repretel estará muy cargado de deporte este domingo. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Luego de la mejenga de la Liga, pasarán el resumen de la jornada de Deportes Repretel y a partir de las 7:30 p.m será el esperado regreso de Conexión Fútbol.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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