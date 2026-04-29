Experto explica qué podría suceder con la apelación de Mariano Torres y Fidel Escobar

Saprisa apelarará la sanción contra Mariano Torres y Fidel Escobar. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El Saprissa apelará la sanción de tres partidos que el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol impuso sobre sus jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar y, ante ese panorama, muchos se preguntan cómo se procede en esos casos.

La Teja buscó al abogado Aquiles Mata, especialista en este tipo de asuntos, quien explicó cómo se manejan desde su presentación.

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A diferencia de lo que sucedía hace años, presentar una apelación no suspende la sanción de partidos, solamente la multa económica, la cual se cancela hasta que el castigo ya queda totalmente en firme, si se declarara la culpabilidad.

“Entre tanto se resuelve, la sanción sigue corriendo; si apelan hoy y el Tribunal no se reúne esta semana y no decide nada, se mantiene la resolución”, comentó.

Mata explicó que este tipo de normas se aplica desde hace tiempo, dado que en el pasado, cuando un jugador era sancionado en una instancia final y se apelaba, se suspendía el castigo hasta resolver, lo que se prestaba para muchas cosas.

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“La norma está así ahora; se cambió porque se había convertido en una chanfaina (algo mal hecho). El equipo sabía que se le suspendía la sanción, entonces metía una apelación y el club no cumplía el castigo en el torneo, sino más adelante”.

Aquiles Mata contó qué podría pasar con la apelación que puso el Saprissa en el caso de Mariano Torres y Fidel Escobar.

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El licenciado explicó que en este tipo de instancias se debe resolver pronto la apelación, porque el tiempo apremia y se debe tratar de hacer antes del siguiente juego.

“La dinámica debe ser así: si estamos en una final, lo lógico es que el Tribunal se reúna oportunamente. No puede esperarse quince días o un mes para reunirse porque afectaría los derechos de los interesados o afectados.

“Si tienen una apelación, lo lógico es que se reúnan antes del siguiente partido; si la apelación prospera, entonces que se pueda revocar”, contó.

Aquiles explicó que en este caso, la única posibilidad es buscar eliminar la sanción no reducir la cantidad de partidos, porque, según el reglamento, para ningún castigo de tres o menos juegos se puede solicitar reducción de pena.