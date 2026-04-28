Erick Lonis confirma qué hará Saprissa por la sanción contra Mariano Torres y Fidel Escobar

Erick Lonis confirmó que Saprissa apelará la sanción contra los dos futbolistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprisa, confirmó qué harán con la sanción que le impusieron a Mariano Torres y Fidel Escobar, tras ser castigados por tres juegos este martes, por parte del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

El gerente confirmó que los morados apelarán la sanción que impedirá a los volantes jugar las semifinalesa ante el Municipal Liberia y el primer partido de la final, en caso de que clasifiquen a esa fase.

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“Nuestro equipo de abogados está trabajando desde anoche (este lunes) en el tema del análisis del caso, yo no me voy a referir al fondo ni voy a dar ningún criterio legal en absoluto, ni tampoco de manera específica, pero sí vamos a presentar las apelaciones.

“Desde el punto de vista legal, creo que estamos haciendo un trabajo muy detallado y riguroso, con toda la fuerza pues la institución y nuestra afición merecen ser defendidos, una instancia en la que todos los equipos lo hacen”, comentó.

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Los jugadores fueron sancionados “al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”, destacó el Tribunal en su informe.