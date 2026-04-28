Torneo Nacional

Erick Lonis confirma qué hará Saprissa por la sanción contra Mariano Torres y Fidel Escobar

Erick Lonis contó qué decidieron hacer tras el castigo que le impusieron a Mariano Torres y a Fidel Escobar este martes

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Por Sergio Alvarado y Eduardo Rodríguez
Media Day de UNAFUT
Erick Lonis confirmó que Saprissa apelará la sanción contra los dos futbolistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprisa, confirmó qué harán con la sanción que le impusieron a Mariano Torres y Fidel Escobar, tras ser castigados por tres juegos este martes, por parte del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

El gerente confirmó que los morados apelarán la sanción que impedirá a los volantes jugar las semifinalesa ante el Municipal Liberia y el primer partido de la final, en caso de que clasifiquen a esa fase.

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“Nuestro equipo de abogados está trabajando desde anoche (este lunes) en el tema del análisis del caso, yo no me voy a referir al fondo ni voy a dar ningún criterio legal en absoluto, ni tampoco de manera específica, pero sí vamos a presentar las apelaciones.

“Desde el punto de vista legal, creo que estamos haciendo un trabajo muy detallado y riguroso, con toda la fuerza pues la institución y nuestra afición merecen ser defendidos, una instancia en la que todos los equipos lo hacen”, comentó.

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Los jugadores fueron sancionados “al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”, destacó el Tribunal en su informe.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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