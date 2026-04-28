Enrique Osses da su versión del altercado entre Mariano Torres y un comisario

El nombre de Mariano Torres se convirtió en tendencia este martes, tras un incidente ocurrido durante el partido entre Puntarenas y Saprissa, del pasado domingo, en el que el conjunto morado se impuso 3-1.

En las imágenes difundidas, se observa al jugador discutiendo con Erick Mora, comisario de UNAFUT, en una acción que ha generado múltiples interpretaciones.

LEA MÁS: Así reaccionaron Christian Sandoval y el Mambo Núñez al temblor de este lunes mientras estaban en vivo

Durante el intercambio, Torres tocó el teléfono del comisario y aparentemente lo bajó en medio de un momento de tensión.

Mariano Torres fue sancionado tras acción en partido ante Puntarenas. (John Durán/John Durán)

La postura oficial tras el partido

Este martes, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, se refirió al caso en conferencia de prensa tras una consulta de La Teja.

“Tanto los árbitros como los comisarios del partido somos autoridades técnicas dentro del terreno de juego y autoridades administrativas; trabajamos en forma coordinada.

“A nosotros se nos indicó, terminado el juego, que el comisario quería que coordinadamente informáramos lo que él había visto. El árbitro no vio la acción, pero lo informa en el reporte a consideración de lo que el comisario le indica y será el tribunal de disciplina de la competición el que tenga que definir las potenciales sanciones para este jugador; no me corresponde a mí definir las acciones”, recalcó Osses.

LEA MÁS: Dos exjugadores manudos que ganaron todo analizan las claves del fracaso de Alajuelense

Por la acción comentada previamente, Mariano recibió una sanción de tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000.

Otras decisiones arbitrales bajo análisis

En la misma conferencia también se abordaron otras jugadas polémicas del campeonato, incluyendo el encuentro entre Liberia y Cartaginés, definido por un penal que generó debate. Este episodio se suma a controversias recientes en las que el cuadro brumoso estuvo involucrado.

Enrique Osses dijo que no le corresponde decidir sobre las sanciones para Mariano Torres. (JOHN DURAN/John Durán)

“En el partido entre Cartago y Herediano, que ya conversábamos, una jugada de esas, la discusión era: ¿por qué los árbitros no van a ver la jugada? ¿Por qué el árbitro no va a ver la última jugada del partido? Que el balón salió, o no salió o ¿por qué no va a ver si es potencial penal o no?”, mencionó.

Según explicó, las interpretaciones sobre el uso del VAR y la decisión arbitral siguen dividiendo opiniones, especialmente en jugadas donde existen distintos criterios.

“Yo no voy a definir acá si es penal o no es penal porque tenemos que respetar la decisión de los árbitros. Lo que generó la polémica en esa oportunidad fue que, además, el árbitro fue a verla y aun así no se está de acuerdo con la decisión. La herramienta existe (VAR), la herramienta está, se utilizó y tenemos que respetar la decisión de los árbitros”, agregó.

Además, reconoció que han existido errores dentro del sistema, tanto en decisiones arbitrales como en la aplicación del videoarbitraje.