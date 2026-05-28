Yosimar Arias aconseja a Alejandro Bran: “Es momento de rodearse de Dios y de la familia”

Lo acontecido por Alejandro Bran en las últimas horas se ha convertido en un llamado a la reflexión de distintas voces del fútbol nacional y una de las personas que conoce al jugador y que se permitió aconsejarlo es Yosimar Arias.

El dirigente guanacasteco, hoy gerente deportivo del Inter San Carlos se refirió a la polémica que vive el jugador de Alajuelense, así como sus compañeros de Selección Kenneth Vargas y Warren Madrigal y más allá de juzgarlos, reconoció que en el pasado él vivió situaciones complicadas como jugador y afirmó que hoy el entorno es mucho más complejo por la exposición constante en redes sociales y la presión mediática.

Arias conversó con la Teja sobre el mediocampista, a quien llevó a Guanacasteca en el 2022 y habló de la importancia de rodearse de las personas correctas, para salir adelante y cree que aún está a tiempo de enderezar su vida.

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Yosimar Arias habló de la situación de Alejandro Bran. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Un buen muchacho

- Alejandro estuvo en la ADG mientras usted era gerente deportivo, ¿qué piensa de él?

Sí, yo lo llevé para Guanacasteca y puedo decir que es un buen muchacho, una gran persona y creo que anda desubicado en este momento. A muchos nos pasó y creo que en este momento, lo mejor que puede hacer es acercarse a Dios, para que lo ayude, que lo aconseje a través de la oración, que lo lleve por el camino del bien y por supuesto, que se rodee de sus familiares.

Yosimar Arias habla del caso de Alejandro Bran

Los jugadores estamos muy expuestos y hoy en día, la situación es más complicada. Cuando lo tuve en la ADG no me generó ningún problema y no vivió situaciones como las que enfrenta el día de hoy y además, hoy Alejandro está en un equipo muy mediático como Alajuelense.

- ¿Cómo puede recuperarse un jugador después de vivir una situación como esta?

Creo que él se dará cuenta por sí solo. Esas personas que tiene como amigos en este momento ya no van a estar y se lo garantizo, no estarán con él, porque lo acompañan en las buenas.

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Muchos pasan situaciones como estas y solo la familia es la que va a velar por él, Él está muy joven, es una persona que puede darnos y colaborarnos mucho en la Selección, en el club que esté, pero eso también depende de uno.

La polémica que vive el jugador hizo que quedara de la Selección Nacional. Foto: AFP. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Creo que estos golpes a él lo van a hacer madurar, lo van a hacer poner los pies en la tierra y decir que si va a pasar toda la vida en problemas, se le van a cerrar puertas, porque lamentablemente, los equipos tienen sus reglas y hay que exigirles. El jugador de hoy es muy bien pagado y hay que exigirle dentro y fuera de la cancha.

- A propósito de este caso, ¿el Inter ya tiene un código interno o está pensando en modificarlo?

Por supuesto que hay y en sus contratos lo dice: ellos saben que no pueden andar en moto, que no pueden andar en caballo, un montón de cosas que traen los contratos, cláusulas, de rescisiones de contratos si no se cumplen.

Ahora vienen cosas nuevas, cosas diferentes y podemos cambiar o mejorar un poco.

- ¿Cuáles experiencias personales ha compartido con los jugadores?

Les recalco la importancia de ser profesionales, para competir en el máximo nivel. En el caso de Bran, además, es seleccionado nacional y vive una situación complicado.

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Pero a mí, me gusta aconsejar al jugador, yo paso con ellos en el día a día, no me pierdo un solo entrenamiento y siempre estoy contándoles mis vivencias.

Yo viví cosas negativas y no me gustaría que les pasara lo mismo, sé que ahora los jugadores están más expuestos por las redes sociales, pero hay que ser muy inteligentes, hay momentos para todos y saber en dónde estar y en qué momento.

Yosimar Arias es el gerente deportivo de Inter San Carlos. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)

Y lo que le puedo decir a Alejandro es que cualquiera se equivoca, pero si se agarra de Dios, podrá ayudarle y salir adelante.

- ¿Está en los planes del Inter San Carlos contar con Alejandro para el siguiente torneo?

Es complicado que vengan, porque uno tiene que tener bien los pies puestos en la tierra. Como jugador tuve algunas vivencias desafortunadas, no tan graves como esto que le pasó a Alejandro con su carro, pero acá en Inter no hay ángeles, yo tampoco lo fui, ni lo soy y hay que escoger el tiempo y lugar para hacer ciertas cosas, porque el jugador podría salir perjudicado.

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Esto pasó el lunes y nosotros tenemos una estructura y el presidente, don Geovanni es una persona con valores y esto no va dentro del equipo.