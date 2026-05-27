El caso de Alejandro Bran desnudó al periodismo deportivo de Costa Rica

El caso de Alejandro Bran vino a desnudar al periodismo deportivo de Costa Rica y muchos vicios que hay que corregir si realmente queremos que el fútbol y el deporte en general mejore.

Primero, voy a ser muy sincero: el periodismo deportivo tico siempre me ha parecido muy light. No se denuncia nada, como si todo fuera perfecto; se limita a cubrir partidos, conferencias de prensa y a opinar, la mayoría de las veces sin un sustento, casi al nivel de aficionados.

Y les voy a explicar con un ejemplo por qué creo esto.

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El lunes se soltó el rumor de que el carro de Alejandro Bran había sido baleado en la calle de la Amargura, San Pedro de Montes de Oca; eso andaba en redes desde temprano y en chats de periodistas, pero ningún medio ni periodista hizo la tarea, salir a verificar si era cierto, solo La Teja.

Alajuelense separó a Alejandro Bran del club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El lunes por la tarde, escuché a un colega decir que él sabía lo que había pasado, pero que no iba a decir nada porque era algo muy grande, que le dejaría ese trabajo sucio a La Teja y hasta se animó a decir que si no salía nada a la luz, mejor.

Lo que este colega llama trabajo sucio, yo lo llamo periodismo: salir a la calle a reportear, a averiguar qué fue lo que pasó, en lugar de limitarse a lo que circula en chats.

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La Teja lo hizo y pudo verificar que sí había pasado algo, pero no fue en la calle de La Amargura, fue en Los Yoses. Esa fue la primera imprecisión que pudimos corregir gracias a que salimos a reportear.

El carro de Alejandro Bran fue habría sido baleado el lunes en la madrugada. (cortesía/cortesía)

Hablamos con Fuerza Pública, Municipalidad de Montes de Oca, testigos en el lugar y fuentes cercanas al entorno del futbolista, y verificamos que efectivamente el carro de Alejandro Bran había sido baleado.

Ya teniendo todos estos elementos, lanzamos la nota.

Ya sabemos las repercusiones que tuvo la publicación: la Fedefútbol sacó de la Selección, primero a Alejandro Bran y, más tarde, a Keneth Vargas y Warren Madrigal.

Por su parte, Alajuelense decidió separar a Bran y Vargas del club.

Si La Teja no hubiera hecho el trabajo sucio (reportear), probablemente no hubiera pasado de un rumor y los tres jugadores hoy estarían felices de la vida en la Selección.

Kenneth Vargas también fue separado de la Selección y de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por eso es que digo que el periodismo deportivo fue desnudado, porque ahora andan todos rasgándose las vestiduras, pero ninguno hizo su trabajo: reportear y publicar lo sucedido.

Hoy escuché a un periodista decir que Luis Fernando Suárez, supuestamente, llegaba a los estadios oliendo a alcohol. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice hasta ahora? Y lo más importante, ¿tiene pruebas?, o ni siquiera hizo el “trabajo sucio de reportear”.

Ahora sí salen todos a alzar la voz, a decir que Chope lleva rato denunciando estas cosas, que los futbolistas hacen y deshacen, pero por años han preferido callar para cuidar sus fuentes, para que les pasen información por abajo, para que el jugador o directivo llegue a sus programas, para que les manden camiseticas y, en algunos casos más volados, hasta para viajar con los clubes o selección en el mismo bus y dormir en el mismo hotel.

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Llevarse bien con los futbolistas o las fuentes no está mal; lo que sí es incorrecto es callar cosas o manipularlas. Personalmente, me llevo muy bien con muchas fuentes; saben que soy buena persona, profesional y que cuando me toca denunciar o criticar algo, lo hago con bases, no por mala leche. Algunos se enojan y solos se contentan y, si no, no es mi problema; en La Teja no somos porristas, somos periodistas.

También quedó al descubierto otro sector del periodismo deportivo que se mueve al ritmo del interés de sus fuentes.

Salir a decir que Kenneth Vargas fue separado para que pudiera solucionar la situación con su club y que Madrigal quedó fuera de la Sele por pasarse de cuarto es mentira, y no se vale engañar así y luego exigir que nuestro fútbol dé resultados, o que se profesionalice.

Warren Madrigal fue separado de la Selección Nacional. (Nick Bastoky/Nashville)

La Teja también hizo la tarea con este tema, reporteó y una fuente cercana a la Federación nos confirmó que esto no es así, que los tres jugadores fueron separados por indisciplina y, lo mejor, podemos publicar esto con la total tranquilidad de que es cierto.

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Si de verdad queremos que nuestro fútbol mejore, los periodistas tenemos que poner también de nuestra parte, dejar de bailar al ritmo de lo que va aconteciendo, denunciar y criticar cuando toca (sin miedo a que los futbolistas o dirigenes se enojen) y tirar para arriba cuando las cosas se hacen bien.

El periodismo deportivo es más que ir a los estadios y disfrutar del show en primera fila.