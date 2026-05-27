Fedefútbol confirmó la razón por la que Warren Madrigal fue separado de la Selección de Costa Rica

Warren Madrigal fue separado de la Selección de Costa Rica este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la Federación Costarricense se refirieron este miércoles a la razón por la que fue separado Warren Madrigal de la Selección de Costa Rica este martes.

Fedefútbol explica salida de Warren Madrigal de la Selección

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, habló con los medios presentes este miércoles en la sede de la Federación, en San Rafael de Alajuela y tocó el tema.

El dirigente aseguró que se analizó el caso en el que se habría involucrado tanto el jugador del Nashville SC como los futbolistas Alejandro Bran y Kenneth Vargas, así como una reunión que hubo entre el técnico Fernando Batista y los futbolistas.

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Gustavo Araya asegura que el tema fue disciplinario

“El análisis que se hace es únicamente de los hechos que ocurrieron y la disciplina, evidentemente en la conversación que tiene el cuerpo técnico directamente con el jugador, yo no participo de esa conversación.

“Esto es un tema de disciplina en general, puedo intuir que dentro de los temas que se pudieron haber discutido está ese, todo lo que se puso en análisis es lo sucedido en estos días. No podría ahondar en qué se habló, pero sí fue un tema general de disciplina”, dijo.

Araya aclaró que la separación no se da por un hecho en particular, sino por el análisis de todo lo que ha pasado en los últimos días, negando así versiones que circularon, como que fue sacado de la Tricolor por pasarse de cuarto.

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