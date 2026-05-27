Torneo Nacional

Medios de Nashville reaccionan a lo sucedido con Warren Madrigal y la Selección de Costa Rica

En Nashville, ciudad en la que juega Warren Madrigal en la MLS, ya se habla del escándalo en el que se metió su jugador

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Por Sergio Alvarado

La situación de Warren Madrigal y su separación de la Selección de Costa Rica ya ha trascendido hasta en Estados Unidos, específicamente en Nashville, Tennessee, ciudad en la que juega el extremo costarricense.

Lionel Messi y Warren Madrigal volvieron a estar frente a frente en el partido entre Inter Miami y Nashville SC. El equipo del tico sigue con vida en Concachampions.
Warren Madrigal juega en el Nashville SC desde este semestre. (LEONARDO FERNANDEZ/Getty Images via AFP)

Medios de esa ciudad reportan que el futbolista del Nashville SC de la MLS fue sacado de la Tricolor por indisciplina e informan que Madrigal deberá volver pronto a su club.

En una nota del medio Six One Five Soccer, hicieron un resumen de lo sucedido con Madrigal y el escándalo en el que se vio involucrado junto a Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes también fueron apartados de la Sele.

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Medio destaca rendimiento de Warren y también cuentan sobre la polémica

La nota explica la polémica en la que se vieron involucrados los tres jugadores en la madrugada del lunes y el incidente por el que fue baleado el carro de Bran, cerca de un restaurante en San Pedro de Montes de Oca.

El medio reporta que es la primera vez que Madrigal se ve envuelto en este tipo de acciones y destacó que sus estadísticas este año en Nashville han sido destacadas.

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“Esta es la primera vez que Madrigal se ve involucrado en un problema disciplinario de este tipo. El jugador de 21 años ha sido internacional con su país en 28 ocasiones, anotando siete goles. En su primera temporada con el Nashville, Madrigal se ha convertido en una estrella revelación, con cinco goles y cuatro asistencias en 21 partidos, siendo el tercer máximo goleador del equipo.

“Nashville SC y la Major League Soccer se encuentran actualmente en un receso por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los Boys In Gold no disputarán otro partido oficial hasta el 17 de julio, cuando se enfrenten al Atlanta United en el Geodis Park”, destacaron.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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