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Escándalo de jugadores de la Selección Nacional ya le da la vuelta al mundo

La separación de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal de la Selección Nacional ya es noticia en medios internacionales

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Por Hillary Chinchilla Marín

El escándalo que habrían protagonizado futbolistas de la Selección Nacional de Costa Rica ya cruzó fronteras y comenzó a aparecer en importantes medios internacionales, apenas días antes de los próximos juegos amistosos.

La polémica involucra a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes fueron separados de la Tricolor tras los hechos ocurridos durante la madrugada del lunes en San Pedro.

Medios de América y Europa ya hablan del caso

Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense.
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

La situación comenzó a ser replicada por plataformas y medios deportivos internacionales como Infobae, ESPN México, Futbol Centroamérica, MSN y EFE, entre muchos otros.

Además, la noticia ya circula en medios y portales de países como:

  • México
  • Estados Unidos
  • Colombia
  • Paraguay
  • Panamá
  • Argentina
  • España
  • Suiza

El caso llamó la atención debido a que ocurre a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo, aunque Costa Rica no participará en el torneo.

Sin embargo, lejos de ser noticia por temas deportivos positivos, la Tricolor vuelve a generar titulares internacionales por una fuerte polémica extrafutbolística.

La Federación ya tomó decisiones

Medios internacionales ya replican el caso ocurrido en Costa Rica.
Medios internacionales ya replican el caso ocurrido en Costa Rica. (Canva/Capturas)

Horas después de que trascendieran los hechos ocurridos en San Pedro, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó la salida de Alejandro Bran del microciclo de la Selección Nacional.

Posteriormente también trascendió la separación de Kenneth Vargas y Warren Madrigal del entorno del grupo.

En el caso de Bran, la Fedefútbol explicó que encontraron contradicciones en la versión brindada por el futbolista sobre lo sucedido.

Paralelamente, Liga Deportiva Alajuelense anunció la separación inmediata tanto de Bran como de Vargas.

Según trascendió, el detonante fue un altercado ocurrido frente a un local comercial donde incluso se reportó un supuesto ataque armado contra un vehículo que sería el de Bran.

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La situación terminó explotando todavía más debido a que Bran ya arrastraba antecedentes disciplinarios recientes dentro del cuadro rojinegro.

En redes sociales, muchos aficionados lamentaron que el fútbol costarricense vuelva a ser noticia internacional por situaciones negativas y alejadas de la cancha.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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