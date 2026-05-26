Paulo Wanchope reveló las peores cosas que ha visto en camerinos del fútbol de Costa Rica

Paulo Wanchope aplaudio la decisión de Alajuelense y la Fedefútbol con Alejandro Bran y Kenneth Vargas. (Rafael Pacheco Granados)

Paulo César Wanchope habló sin pelos en la lengua este martes tras la separación de Alejandro Bran y de Kenneth Vargas en Alajuelense.

Wanchope denuncia que la indisciplina se ha normalizado en el fútbol tico

En declaraciones al programa Equipo F de ESPN, el técnico y exjugador costarricense afirmó que la indisciplina, los problemas de licor y las fiestas es algo que lamentablemente se normalizó en el fútbol costarricense.

“Hace mucho tiempo vengo denunciando cosas, todo esta situación de indisciplina en los clubes, no son todos, porque hay muy buenos profesionales, pero en mi caso he estado en clubes en los que he reportado a jugadores con aliento a alcohol, que en el mismo sitio de entrenamiento he encontrado cajas con botellas de licor, lo he denunciado y expuesto y en esos casos cuando denuncié eso, a los dos días estaba afuera del club”, recordó.

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Chope dice que el problema va más allá de un solo equipo

Paulo afirmó que este problema no es exclusivo de un equipo ni mucho menos, sino que es un problema integral.

“Es un asunto en el que los dirigentes tienen que tomar consciencia y acuerpar o empoderar a los entrenadores para poder tomar decisiones y darle ese acompañamiento a los muchachos porque son jugadores talentosos, pero hay que mostrarles el camino y desarrollarlos no solo en la cancha, sino afuera de ella”, indicó.

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🗣️ "HE ESTADO EN CLUBES DONDE HE REPORTADO JUGADORES CON ALIENTO A ALCOHOL Y CAJAS DE LICOR EN EL LUGAR DE ENTRENAMIENTO...Y A LOS 2 DÍAS YA ESTABA AFUERA DEL CLUB"😳🔥



Paulo Wanchope no se guardó nada tras la denuncias que ha hecho reiteradas veces sobre las actitudes de… pic.twitter.com/GCLwkAcjN5 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 26, 2026

Aplaudió la decisión tomada con Bran

Para Chope es una lástima lo que está pasando y fue muy claro sobre su opinión de las medidas tomadas por Alajuelense y por la Fedefútbol con el caso de Bran.

“En buena hora por la decisión que tomó la Federación y por la decisión que tomó Liga Deportiva Alajuelense, es la única manera que los muchachos puedan tomar conciencia y ojalá cambien, que esto les ayude para salir adelante.

“Son jóvenes, muchachos con mucho talento, pero necesitan entender cuál es el camino”.

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Wanchope ha sido muy enfático con este tema en diversas oportunidades y lo que está pasando en los equipos y en los cuales no se estaría tomando acciones.