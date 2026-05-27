La síntesis del escándalo de Alejandro Bran que terminó con su salida de Alajuelense y la de Kenneth Vargas

Se acabó la paciencia en la Liga Deportiva Alajuelense tras el último escándalo en el que el carro de Alejandro Bran fue baleado en San Pedro la madrugada del lunes, provocando su salida del club y de Kenneth Vargas, quien aparentemente también estuvo involucrado en el suceso.

Ambos jugadores más Warren Madrigal también fueron separados de la Selección de Costa Rica.

“La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

“La FCRF reitera que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país”, destacó la Federación.

Warren Madrigal quedó fuera de la Selección Nacional, porque aparentemente estuvo con Alejandro Bran, el lunes en la madrugada, en San Pedro. Foto: archivo. (La Nación/Cortesía)

“Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización”, comunicó por su parte el club erizo.

Alejandro y Kenneth pasaron de ser figuras de la Selección y Alajuelense a protagonizar una serie de incidentes extradeportivos que terminaron afectando seriamente su imagen y carrera.

Huevito quedó fuera de la Liga por factores extracancha (albe)

El primer escándalo: ruido, motocicletas y Fuerza Pública

La primera gran polémica ocurrió en marzo, cuando Alejandro Bran tuvo un altercado en un condominio en San José con su moto y tuvo que intervenir la seguridad privada del lugar y la Policía.

Videos del incidente circularon rápidamente en redes sociales y mostraban a Bran discutiendo mientras amigos intentaban calmarlo. En medio de toda esa situación también apareció involucrado Kenneth Vargas, quien se encontraba con él durante la madrugada, en apariencia, y posteriormente fue relacionado por una foto.

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La reacción de Alajuelense fue inmediata: ambos jugadores fueron separados temporalmente del primer equipo y enviados a entrenar con el alto rendimiento mientras el club analizaba medidas disciplinarias. Además, tuvieron que ofrecer disculpas al resto del plantel.

El volante terminó perdiéndose tan solo un partido por dicha sanción, y ese fue cuando la Liga visitó el estadio Carlos Alvarado de Heredia, mientras que Huevito en eso momento estaba lesionado.

El regreso a las canchas tras la primera sanción

Carro de Alejandro Bran fue baleado en San Pedro (cortesía/cortesía)

Semanas después, la dirigencia rojinegra decidió reintegrarlos a los entrenamientos con el primer equipo, aunque el episodio dejó una fuerte llamada de atención dentro del club, pese a que muchos pedían más severidad

La Liga ya venía lidiando con otros casos de indisciplina en los últimos meses y el incidente de Bran y Vargas reavivó el debate sobre el comportamiento de algunos futbolistas jóvenes fuera de las canchas.

A finales de septiembre del 2025, cuatro futbolistas liguistas estuvieron en un conflicto en La Cali, en San José, en el que Creichel Pérez y John Paul Ruiz acabaron a los golpes.

En el caso de Bran, incluso Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional, decidió dejarlo fuera de su primera convocatoria debido a las situaciones extradeportivas que rodeaban al futbolista.

La balacera que volvió a sacudir a Bran

Cuando parecía que la tormenta comenzaba a bajar, un nuevo episodio volvió a poner a Alejandro Bran en el centro de la polémica en plenas vacaciones del club tras el fracaso del torneo anterior.

Este lunes trascendió que el vehículo del futbolista recibió nueve disparos durante la madrugada frente a la Soda Yoguis en San Pedro por circunstancias que no han trascendido de manera oficial.

Bran fue seperado de Alajuelense (JOHN DURAN/John Durán)

El caso rápidamente explotó en redes sociales y La Teja fue al lugar de los hechos este lunes por la tarde-noche para confirmar el escándalo.

La Teja logró conocer por medio de fuentes policiales que el reporte le llegó a la Policía a la 1:42 a.m. y que sucedió en el Bar La Santa, en el que ocurrió un altercado y luego se le dispararon a un vehículo, pero según dieron a conocer las autoridades, a la hora de llegar al sitio, el auto ya no estaba en el lugar.

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Aunque oficialmente no se revelaron mayores detalles sobre el ataque, la situación provocó una fuerte reacción por parte de Alajuelense, que anunció la separación inmediata tanto de Bran como de Kenneth Vargas, este último porque habría estado con Alejandro este lunes en la madrugada.