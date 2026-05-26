Alejandro Bran y Kenneth Vargas quedan fuera de Alajuelense por indisciplina

Alejandro Bran y Kenneth Vargas quedaron fuera de Alajuelense tras lo acontecido este pasado lunes en la madrugada, en el que el carro de Bran se vio envuelto en una balacera en San Pedro.

El mediocampista fue separado de la Selección Nacional de Costa Rica al mando de Fernando Batista y ahora en el conjunto liguista se hizo oficial que el jugador no seguirá en el club.

La sorpresa se dio al Alajuelense anunciar la salida también de Kenneth Vargas, quien, a parecer, andaba con el jugador cuando se dieron los hechos la madrugada de este lunes.

Bran quedó fuera de la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización”, comunicó el club erizo.

Los rojinegros ya habían pasado por una situación compleja con Bran debido a que en marzo, en un condominio en San José, tuvo un altercado con su moto, por lo que la seguridad del lugar y la policía tuvieron que intervenir.

Alejandro ha sido un jugador muy regular con los manudos; no obstante, la paciencia se acabó en Alajuela tras lo acontecido este lunes alrededor de la 1:42 a.m. frente a la Soda Yoguis en San Pedro.

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La Teja estuvo en el lugar y confirmó acerca del caso de Alejandro con agentes policiales, quienes detallaron que todo se inició en un negocio cercano a la Soda Yoguis y que unas personas fueron sacadas del lugar por una situación en la que después se escucharon los disparos; no obstante, a la hora de que los policías llegaron al lugar, el carro de Bran no estaba ya en el sitio.

Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

Bran fue clave a lo largo del semestre con los manudos; en este Clausura 2026 participó en 17 compromisos, sumado a los dos encuentros que jugó ante LAFC por la Concacaf Champions Cup.

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El mediocampista marcó el gol con el que Alajuelense empató a un tanto en Estados Unidos por la ida de Concacaf, mientras que en el certamen doméstico, el volante le anotó a Guadalupe un gol, su único del campeonato, en el triunfo 1-3 de los leones contra los josefinos que terminaron perdiendo la categoría.

Por su parte, Kenneth Vargas no tuvo tanta regularidad en el torneo de Clausura debido a las lesiones.

En el Clausura 2026, Vargas acumuló 611 minutos en 11 partidos jugados, siete como titular y cuatro de cambio, en los que marcó tres goles y sumó una asistencia.