Este sería el elevado valor del vehículo involucrado en la polémica con Alejandro Bran

El automóvil de Alejandro Bran que habría estado involucrado en la polémica tras ser baleado corresponde a un Toyota Fortuner blanco modelo 2024, un vehículo todoterreno de cuatro puertas que destaca por su tecnología y equipamiento.

De acuerdo con los registros de Hacienda, el valor fiscal de este vehículo es de 15 millones 970 mil colones.

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En distintas páginas especializadas en venta de automóviles usados, el precio de este modelo se encuentra entre los 24 y 26 millones de colones, dependiendo de las condiciones, kilometraje y extras incluidos.

Alejandro Bran sigue dando de qué hablar en el entorno futbolístico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estas imágenes muestran los balazos que recibió el vehículo. (cortesía/cortesia)

Los modelos más nuevos son todavía más costosos

En el caso de las versiones más recientes, Toyota comercializa el modelo Fortuner 2026 desde los 59.490 dólares, cifra que equivale a poco menos de 27 millones de colones.

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No obstante, ese monto puede aumentar considerablemente al agregar detalles adicionales como pantallas multimedia, sistemas de audio premium, funciones de encendido inteligente del motor, tapicería especial, iluminación personalizada, parrillas de techo y otros accesorios tecnológicos y estéticos.

El caso relacionado con el jugador de Alajuelense continúa generando reacciones dentro y fuera del entorno futbolístico.

El carro se puede encontrar en diferentes precios en el mercado. (captu/captura)