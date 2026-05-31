“Pusieron la camiseta de Sele muy barata”: exlegionario destroza a los fiesteros de la Tricolor

El exdelantero costarricense Óscar Rojas no ocultó su preocupación por los recientes casos de indisciplina que han afectado a la Selección Nacional. El exfutbolista aseguró que le entristece ver cómo algunos jugadores desperdician oportunidades que otros lucharon durante años para conseguir.

Rojas, quien regresó al país para retirarse con el Municipal Grecia, recordó que durante su carrera siempre priorizó los llamados a la Tricolor —incluso cuando en ocasiones sus clubes en México le recomendaban no viajar para partidos amistosos— y afirmó que la camiseta de Costa Rica “la han puesto muy barata”.

En la actualidad, el exjugador, quien dirige a la categoría Sub-20 de la Asociación Deportiva Carmelita, aprovechó para hacer una crítica al desarrollo del fútbol nacional y señaló que los problemas van más allá de los recientes escándalos, en donde están involucrados los jugadores Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

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El exjugador de 47 tuvo una fructífera carrera en México, donde jugó para equipos como La Piedad, Irapuato, Veracruz, Necaxa y Morelia. En Costa Rica vistió las camisetas de la Asociación Deportiva Carmelita, Herediano y el Municipal Grecia.

Óscar Rojas (centro) exdelantero de la Selección Nacional habló de la polémica de Alejandro Bran y sus compañeros. Foto: archivo. (EMMANUEL DUNAND)

Con dolor

- ¿Cuánto le dolió quedar fuera de la Copa del Mundo Corea y Japón 2002?

Para mí fue un golpe duro, que lo supe asimilar, porque siempre he dicho que los momentos difíciles forman el carácter y yo los viví desde siempre, a mí me ayudó todo eso. Todas las etapas complicadas que viví me hicieron fuerte y aparte en ese momento estaba con mi esposa, ya estaba una de mis hijas y todo eso me ayudó a mí muchísimo para poder llevar todo eso bien de la mejor manera.

Una vez que supe que no estaba, le di vuelta a la página y a seguir para adelante. No me estanqué, no me quedé, no no guardé resentimientos hacia nadie, no tengo rencores hacia nadie, y no comparto muchas cosas con personas que estuvieron ahí, pero eso no quiere decir que yo que yo tenga algún resentimiento hacia alguien.

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Sí duele, sí golpea porque uno trabajó muchísimo, uno se esforzó e hizo las cosas bien y, al final del día se queda uno sin nada.

Óscar Rojas lamentó el nivel que tiene en la actualidad el fútbol de Costa Rica. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

- ¿Qué opina al ver jugadores de la Selección que no aprovechan las oportunidades y quedan fuera de la Selección por actos de indisciplina?

Más que juzgarlos, me da tristeza ver todo esto, que no aprovechan las oportunidades que tienen. Siento que hay jugadores a los que se les da la camiseta muy barata y después no lo valoran.

Yo siempre quise estar en la Selección, aun por encima de que, en algunas ocasiones la directiva de mi equipo en México me dijera que no viniera cuando era un partido amistoso, que no valía la pena arriesgarse, y yo les decía que yo venía porque era mi selección, yo quería estar.

Jugando un partido amistoso me lesioné y tuve que quedarme callado, regresar a mi equipo y jugar con la lesión. Me da tristeza con ellos, porque tal vez no han tenido a la gente adecuada alrededor para aconsejarlos, para decirles, para hablarles.

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Otra cosa muy importante es la poca humildad, porque cuando uno se ve en esas situaciones lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda y ojalá que estos muchachos lo analicen, recapaciten, piensen, se den cuenta de todas las oportunidades que se pueden ir, que tengan la humildad para reconocer cuando se equivocan, reconocer que están mal.

Nunca es tarde y me parece que es importante que tomen las mejores decisiones, que se acerquen a Dios, porque estando cerca es más fácil tomar el camino correcto.

Kenneth Vargas y Warren Madrigal fueron separados de la Selección Nacional, debido a actos de indisciplina. Foto: prensa FCRF. (Cortesía Fedefútbol)

- ¿Qué opina de todo lo que ha pasado con la Selección Nacional?

La camiseta nacional la han puesto muy barata y entonces cualquiera la puede tener. Ahora es muy fácil para cualquiera. Anteriormente era muy difícil; imagínese, yo jugaba en el extranjero y casi no me convocaban.

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Tal vez porque no había esa cercanía, no había internet o la forma de ver los partidos, pero para mí era complicado, era difícil llegar. Tal vez porque salí de un equipo pequeño no tenía los reflectores que tenían otros; aunque yo hiciera los méritos, no estaba, ahora es diferente.

Ahora por uno o dos partidos buenos ya están en la selección nacional y siento que los muchachos vienen mal formados; hay que trabajar muchísimo en nuestra liga menor porque estamos haciendo un trabajo muy deficiente.

- ¿Cómo ve el fútbol de Costa Rica?

Veo que estamos trabajando mal en ligas menores y siento que los salarios que se están pagando están muy elevados. Hoy en día a un muchachito de 16 años ya le están pagando 300 o 400 mil colones cuando no ha hecho nada en el fútbol y, anteriormente, nos decían: “Usted no ha hecho nada, así que no venga a pedir nada”, así era.

Alexander Guimaraes no llevó al Mundial de Corea y Japón al exdelantero. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Siento que hay otras cosas que nos están impidiendo crecer: si usted va a ver un partido se da cuenta de que juegan a no perder, no juegan a ganar. Y eso está mal porque usted tiene que proponer, usted tiene que ir a buscar ganar siempre.

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Ha crecido Guatemala, ha crecido Panamá, ha crecido Haití, han crecido las islas que ahora son muy complicadas, ¿y por qué nosotros no? Hay que hacer un alto en el camino, replantear todas las cosas, reconstruir todo y, prácticamente, vamos a tener que empezar de cero.