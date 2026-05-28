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Nashville SC se pronuncia sobre la polémica que vive Warren Madrigal en Costa Rica

Warren Madrigal fue separado de la Selección Nacional debido a problemas de disciplina

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Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Nashville SC, equipo en el que juega Warren Madrigal iniciarán una investigación, para tener detalles de lo que pasó con el jugador costarricense.

Recordemos que el delantero fue separado de la Selección Nacional, previo a los juegos amistosos entre Colombia e Inglaterra, debido a problemas de disciplina.

Madrigal sigue en el país, según pudo confirmar La Teja ante una consulta de Migración. El equipo norteamericano confirmó al medio sixonefivesoccer.com que están al tanto de la situación del jugador.

Warren Madrigal celebró su doblete con Nashville ante el DC United.
Warren Madrigal será investigado por el Nashville, al ser separado de la Selección Nacional. Foto: Facebook Nashville. (Nashville/Facebook de Nashville)

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Lo más reciente con Warren Madrigal

En este momento, el Nashville SC se encuentra en una pausa por la Copa del Mundo, que será del 11 de junio al 19 de julio y el club reanudará la acción el 17 de julio, cuando enfrente al Atlanta United en el Geodis Park.

Esto informó un portavoz al medio gringo:

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“Estamos al tanto de la salida de Warren de la concentración de la Selección de Costa Rica y estamos recopilando información sobre lo sucedido. Por el momento no tendremos comentarios adicionales”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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