¿Ya se fueron de Costa Rica Kenneth Vargas y Warren Madrigal tras ser separados de la Selección?

¿Kenneth Vargas y Warren Madrigal salieron de Costa Rica tras el escándalo por indisciplina?

Ante la separación de ambos futbolistas de la Selección Nacional, para los juegos amistosos contra Colombia e Inglaterra, una de las dudas que ha surgido es si los jugadores dejaron el país.

Los delanteros están en el ojo del huracán, luego de que trascendiera que estuvieran con Alejandro Bran en un local en San Pedro el lunes en la madrugada. El carro del volante fue baleado y Bran también quedó fuera de la Tricolor.

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Warren Madrigal es amigo de Kenneth Vargas y Alejandro Bran. Foto: archivo. (Instagram de Warren Madrigal/Instagram de Warren Madrigal)

La situación de Vargas y Madrigal

Ante lo ocurrido, consultamos a la Dirección de Migración y Extranjería si Vargas y Madrigal salieron del país, luego de que la Fedefútbol los desconvocara de la Sele.

Migración informó, a través de su encargada de prensa, que ambos jugadores siguen en Costa Rica. Recordemos que se dijo que los futbolistas debían reportarse ante los dueños de sus fichas, el Nashville en el caso de Warren y el Hearts de Escocia en el de Huevito, tras ser borrado de Alajuelense.

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Este miércoles, una fuente cercana a la Fedefútbol confirmó que ambos futbolistas fueron apartados de la Tricolor por actos de indisciplina y hasta lamentó que hayan influencers y representantes que quieran justificar lo ocurrido.

“Es muy evidente lo que pasó. Es una irresponsabilidad y falta de profesionalismo”, mencionó la fuente, quien pidió ser no identificada.