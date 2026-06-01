Tomás Rodríguez se llevó un recuerdazo para la casa tras la goleada de Brasil a Panamá

El panameño Tomás Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, se trajo un grato recuerdo del encuentro amistoso entre el cuadro canalero y la Selección de Brasil, previo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Pese a la goleada que se llevó el equipo que dirige Thomas Christiansen 6-2, en el estadio Maracaná, el jugador del cuadro morado aprovechó cuando terminó el amistoso para compartir unos segundos con una de las grandes figuras de la Verdeamarela.

El futbolista no fue de la partida del técnico danés e ingresó al encuentro al minuto 65, en lugar de José Luis Rodríguez.

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Tomás Rodríguez, jugador de Saprissa y la Selección de Panamá se dio un gustazo luego del juego contra Brasil. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Una joya

Un video publicado por la cadena brasileña TV Globo muestra a Tomás tomándose una foto con Neymar, el astro brasileño que no estuvo en la convocatoria debido a una lesión en la pantorilla.

Tomás Rodríguez es delantero del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el video se aprecia a Ney gustoso de compartir con Tomás y otros jugadores de la Selección de Panamá.

El delantero será baja para los brasileños en el amistoso contra Egipto y está en duda para el debut mundialista ante Marruecos, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.