Panamá sufre una dura caída frente a Brasil y deja dudas de cara al Mundial

Panamá se llevó un durísimo golpe de realidad a pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras un humillante 6-2, en un juego amistoso contra Brasil.

El partido se disputó este domingo en suelo brasileño y los locales no tuvieron piedad del cuadro canalero, ya que desde el primer minuto, Vinicius empezó la pesadilla para los centroamericanos con un golazo desde fuera del área.

Panamá se llevó una goleada de 6-2 ante Brasil (Prensa FEPAFUT/Prensa FEPAFUT)

No obstante, en un tiro libre ejecutado a los 14 minutos, Matheus Cunha desvió un balón tras un remate de tiro libre de Murillo que culminó con el 1-1 en el estadio Maracana.

Sobre los 39 minutos, nuevamente los sudamericanos recuperaron la ventaja por intermedio de Casemiro, que colocó el segundo con un certero cabezazo.

Al medio tiempo, Carlo Ancelotti cambió prácticamente a todo su once estelar y la lluvia de goles empezó a caerles a los canaleros. Primero fue Rayan quien puso el tercero del compromiso a los 53, al aprovechar un horror del portero panameño.

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El cuarto gol fue obra de Lucas Paquetá a los 60 minutos con un remate de zurda muy bien colocado y tres minutos después fue Igor Thiago el encargado de darle números de escándalo al juego con la manita sobre Panamá mediante un remate de penal.

El jugador morado Fidel Escobar fue titular y, tras el quinto gol, salió de variante, momento en el que el otro jugador del Saprissa, Tomás Rodríguez, ingresó al terreno de juego, pero ya con el partido completamente sentenciado.

Al 81, Danilo, con una gran maniobra dentro del área, se encargó de marcar el sexto gol de la noche para cerrar la goleada con tintes de humillación contra los centroamericanos.

Vinicius marcó al primer minuto ante Panamá (Prensa Federación Brasil CBF/Prensa Federación Brasil CBF)

No obstante, Carlos Harvey maquilló un poquito el marcador con un tremendo riflazo desde fuera del área, para poner el 6-2 ante los cinco veces campeones del mundo.

Ahora los panameños se alistan para su último amistoso el próximo miércoles cuando en casa se despidan de su gente contra República Dominicana, mientras que los brasileños se medirán a Egipto el sábado en su último duelo de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo cuando se vean las caras ante Marruecos.