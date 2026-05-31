Amarini Villatoro sorprende al hablar sobre Joel Campbell y Cartaginés de forma tan contundente

Amarini Villatoro sorprendió al referirse a Joel Campbell y sus opciones de llegar al Cartaginés. Además, explicó cómo lo vería en caso de que se pudiera fichar al habilidoso delantero.

“Si tuviera el presupuesto para Campbell, yo sí lo tendría en mi equipo; me encanta, es un jugador extraordinario”, afirmó Villatoro en una entrevista con José Pablo Alfaro.

Amarini Villatoro sueña con Campbell en Cartago (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un jugador que tiene 33 años, no sé si estoy equivocado, pero lo de Campbell yo no creo que pase porque no lo quieran los equipos; estoy seguro de que si de los 10 le pregunta a los 10, 7 o si no 8 lo van a querer; el problema es el presupuesto, porque en mi caso y el de Cartaginés es el presupuesto”, aseguró Amarini.

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Campbell salió de Alajuelense tras acabar su contrato en un semestre en el que Joel tuvo poca regularidad y marcó un solo gol de penal ante Pérez Zeledón.