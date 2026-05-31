Celso Borges y Christian Bolaños unirán fuerzas en un proyecto fuera de las canchas

Celso Borges anunció que este lunes estará en vivo con un programa más de Qué Parida, debido al partido de la Selección Nacional de Costa Rica cuando visite a Colombia, solo que en esta ocasión estará acompañado de su último fichaje para estas transmisiones y se trata de Christian Bolaños.

Cristian Bolaños será el invitado de lujo junto a Celso Borges para reaccionar al juego de la Sele (Alonso Tenorio)

“Vuelve el show de Qué Parida este 1 de junio para el partido entre Colombia y Costa Rica a partir de las 4 p.m. en los canales en vivo de Qué Parida en YouTube y Twitch”, explicó el volante de Alajuelense.

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“Vamos a estar con Luis Enrique Bolaños tirando datos y con un invitado muy especial que es el señor Christian Bolaños”, confirmó Borges en sus redes sociales.

12-01-2026 Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, retratos al jugador y capitan Celso Borges Mora. Foto: Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)

El duelo entre ticos y cafeteros dará inicio a las 5 de la tarde de este lunes, en lo que será la despedida de los colombianos previo al Mundial y el primero de dos amistosos de los ticos, ya que luego se verán las caras contra Inglaterra, el 10 de junio.