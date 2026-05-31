¿Luis Suárez al Mundial? Uruguay presentó la lista y se acabó el misterio con el histórico atacante

El combinado de Uruguay presentó la lista de convocados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, en la que el misterio con el histórico delantero Luis Suárez acabó y con un triste final para el exdelantero del Barcelona.

El goleador se quedó fuera de la lista de jugadores que defenderán la celeste de los dos veces campeones del mundo, ya que el timonel Marcelo Bielsa no lo tomó en consideración para ir al Mundial de Norteamérica, pese a que Lucho juega en la MLS de Estados Unidos, territorio donde se jugará dicho certamen en su gran mayoría.

Luis Suárez fuera del Mundial

Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez son los referentes ofensivos charrúas en la lista de Bielsa para el Mundial en el que el atacante del Inter de Miami no fue tomado en consideración.

Los arqueros de los sudamericanos que fueron convocados al Mundial son Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.

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En cuanto a la fase defensiva, están Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

El medio del campo de Uruguay está compuesto por Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancourt, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Brian Rodríguez.

El actual delantero del Barcelona de España esperaba tener su último baile, como se dice popularmente, tras ser un jugador clave en el engranaje de Uruguay en el pasado.

Bielsa dejó fuera al histórico goleador del Mundial (GLYN KIRK/AFP)

El ariete es muy recordado por la participación de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, la más destacada de Luis Suárez con la camisa celeste, en la que llegaron a las semifinales de dicha cita mundialista, con aquella inolvidable expulsión en el último minuto contra Ghana por parar una bola con la mano en la línea al minuto 120 para evitar perder el juego, ya que los africanos después desperdiciaron ese tiro desde el manchón blanco y los charrúas acabaron avanzando a semis, pero acabaron cayendo en semifinales contra Holanda.

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Suárez también tuvo un absoluto protagonismo en la recordada Copa América del 2011, en la que Uruguay ganó su último cetro continental tras vencer a Paraguay en la final que se disputó en el estado Monumental de River Plate, con Lucho siendo pieza clave para ese último trofeo a nivel mayor de la celeste.

Luis viene de marcar un triplete con el Inter de Miami ante el Philadelphia por la MLS, acumulando seis goles en la presente campaña de la liga de Estados Unidos con su club.