Carlo Ancelotti actualiza el estado de Neymar y apunta una fecha para su regreso

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, declaró su confianza en que el lesionado Neymar se recupere “lo más pronto posible”, aunque reconoció que el astro de 34 años podría estar ausente en el debut mundialista ante Marruecos, el próximo 13 de junio.

El anuncio de la baja de Neymar por un lapso de dos a tres semanas marcó el inicio de la concentración de Brasil rumbo a la Copa del Mundo, el miércoles, en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, ciudad próxima a Río de Janeiro.

Neymar con Brasil rumbo a Catar 2022. AFP (CLAUDIO REYES/AFP)

“Pensamos que él se va a recuperar lo más rápido posible. Está trabajando bien, está animado”, dijo el técnico, de 66 años, en rueda de prensa.

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Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil dio una actualización de la condición de Neymar. Foto: AFP. (MAURO PIMENTEL/AFP)

La molestia de Ney

Tras meses de debate, Neymar (máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles) entró en la convocatoria del entrenador italiano, pero una lesión muscular en la pantorrilla derecha le tiene entre algodones.

Será baja en los amistosos contra Panamá y Egipto y está en duda para el debut mundialista ante Marruecos, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.

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“Si no se puede recuperar para el primer juego (del Mundial), se va a recuperar para el segundo”, expresó Ancelotti.

Neymar disputó su último partido con la camiseta verdeamarela en octubre del 2023.

Neymar sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha. Foto: AFP. (LUIS GARCIA/AGIF via AFP)

Amistoso de alto voltaje

Brasil enfrenta a Panamá este domingo, a las 3:30 de la tarde, hora tica, en el estadio Maracaná, en Río.

“Van a jugar todos los jugadores, porque es un partido importante para despedirnos de nuestros aficionados”, adelantó Ancelotti.

El técnico confirmó un posible once inicial: Alisson en la portería, la dupla de centrales Léo Pereira-Bremer, Wesley y Alex Sandro como laterales, Casemiro y Bruno Guimarães en el medio, y Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha y Vinícius Júnior en la ofensiva.

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Brasil viajará este lunes a Estados Unidos e instalará su base de operaciones en Nueva Jersey. Tendrá un test final contra Egipto el sábado 6 de junio, en Cleveland.

La Canarinha ganó por última vez el Mundial en Corea y Japón 2002.

Bruno Guimaraes (derecha) podría estar en el amistoso contra Panamá, de este domingo. Foto: AFP. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Ancelotti considera que la búsqueda del sexto título del país sudamericano dependerá de “una responsabilidad compartida” para manejar la presión que genera esa larga espera.

“No tenemos un Pelé, no tenemos un Romário, no tenemos un Ronaldo, pero podemos tener una responsabilidad, lo que es muy bueno”, subrayó con la vista en el torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.