El Mundial 2026 tendrá nuevas reglas entre las que destaca la “ley Vinícius”

El Mundial de Norteamérica servirá para poner en práctica nuevas reglas de juego para evitar pérdidas de tiempo y se aplicará por primera vez la llamada “ley Vinícius”, que castigará a los futbolistas que se tapen la boca al conversar con rivales y árbitros.

A finales de febrero, la IFAB, el organismo encargado de dictar las leyes de juego del fútbol, anunció que a partir de la cita mundialista se sancionará a un jugador que retrase “deliberadamente” un saque de banda (se concederá el balón al rival) o un saque de puerta (se dará un córner al rival).

Concretamente, si el árbitro considera que un jugador trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará “una cuenta atrás visual de cinco segundos” al término de la cual se aplicará la sanción.

El incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior marcó un precedente para la Copa del Mundo. Foto: AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

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Esta regla ya se aplica actualmente cuando un portero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

La FIFA también informó que las tarjetas amarillas individuales serán anuladas después de la fase de grupos y nuevamente tras los cuartos de final. La Copa del Mundo será del 11 de junio al 19 de julio.

Castigo a las lesiones simuladas

También se castigará a los futbolistas que fingen lesiones con el fin de perder tiempo: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, este debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Los jugadores sustituidos dispondrán de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que el árbitro asistente anuncie el cambio.

El Mundial se estrenará el 11 de junio, en el estadio Azteca. Foto: AFP. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

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En caso contrario, su sustituto debe esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para entrar.

El objetivo de estas medidas es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”, justificó la IFAB.

Hablar sin taparse la boca

“Si un jugador se tapa la boca y dice algo, debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, justificó Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

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Esta medida es la respuesta a la polémica surgida en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, cuando el brasileño Vinícius Júnior denunció que el argentino Gianluca Prestianni le llamó “mono”.

La Copa del Mundo de Norteamérica será del 11 de junio al 19 de julio. Foto: AFP. (ULISES RUIZ/AFP)

Pese a que las imágenes de televisión no confirmaron lo dicho por el delantero benfiquista y que este negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado con seis partidos de suspensión (tres de ellos en suspenso) por la UEFA.