La decisión que tomó Marcelo Bielsa con Luis Suárez para el Mundial 2026

Durante los últimos días, trascendió que el delantero Luis Suárez podría tener sus últimos días con la Selección de Uruguay, en la Copa del Mundo del 2026, pero el deseo de disputar otro Mundial quedó descartado para el experimentado jugador.

El técnico de la Celeste, Marcelo Bielsa, dio a conocer la prelista de 55 jugadores convocados para la máxima fiesta del fútbol mundial, que comenzará el 11 de junio, y en ella no aparece el jugador del Inter Miami.

De acuerdo con el medio Infobae, el periodista Rodrigo Vázquez confirmó la información en la cadena local Sport890: “Luis Suárez no está en la lista de la selección uruguaya. No integra la prelista de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo, por lo que no habrá The Last Dance para el Pistolero”.

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Si bien estaba en el terreno de la lógica la ausencia de Suárez, su candidatura de los últimos días había sembrado expectativas de verlo al menos entre los 55 futbolistas preseleccionados que puede designar como máximo el timonel argentino.

Luis Suárez no fue tomado en cuenta para la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (JEWEL SAMAD/AFP)

Hay que recordar que los técnicos de las 48 selecciones participantes tendrán tiempo hasta el 1.º de junio para oficializar en FIFA los 26 convocados para la Copa del Mundo, más allá de que Bosnia y Suecia se adelantaron con dar a conocer a su plantilla definitiva para ese certamen.

Un posible regreso

En setiembre del 2024, el atacante decidió hacerse a un lado de la Selección, tras el empate 0-0 contra Paraguay por las eliminatorias sudamericanas.

Pero, en días recientes, dio una serie de declaraciones, en las que habría la posibilidad de su regreso a la escuadra sudamericana.

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“Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección. En el momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejarles paso a los jóvenes. Obviamente, después dije unas cosas que no tendría que haber dicho. No era el momento adecuado. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento.

Marcelo Bielsa dejó a Luis Suárez fuera de la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (LYNNE CAMERON/AFP)

“Ahora toca seguir trabajando. Jamás le diría que no a la selección si me necesita y más próximo a un Mundial. No hay que seguir removiendo el pasado porque hoy en día no suma en nada para la selección. Uno asume sus errores y ya está. Es un mundial con muchas dificultades por la cantidad de países que son”, dijo en una conferencia de prensa del club de Miami.

Suárez es el máximo goleador en la historia de la Celeste, con 69 goles, y es uno de los jugadores con más presencias en la Selección, con 143 partidos en total.

Se le recuerda por su participación y el título que obtuvo en la Copa América 2011 y la semifinal de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 como gestas principales. Además, estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.