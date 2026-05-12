Matemático que acertó ganador de los últimos tres mundiales ya eligió un inesperado favorito para 2026

El nombre de Joachim Klement volvió a hacerse viral luego de que el analista, famoso por acertar los campeones de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, revelara cuál selección considera favorita para ganar la Copa del Mundo del 2026.

El favorito sorprendió a muchos

Argentina ganó la final de la Copa Mundial en Qatar el 18 de diciembre del 2022. (Rola Entertainment)

Según explicó Klement, su modelo estadístico pone a Países Bajos como una de las selecciones con mayores probabilidades de levantar el próximo Mundial.

Según El Tiempo, el analista aseguró que el conjunto neerlandés tiene características similares a la Francia que terminó campeona en Rusia 2018.

“Tienen jugadores jóvenes, están en buen momento y no hay estrellas, algo que puede jugar a su favor”, explicó.

Aunque muchos lo llaman “el matemático que predice mundiales”, Klement insiste en que su sistema no garantiza resultados exactos.

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“Cualquier modelo económico solo puede aproximar el resultado de un partido”, comentó recientemente.

Incluso aseguró que parte importante de sus análisis incluye factores impredecibles como lesiones, penales o errores arbitrales.

También mencionó otros favoritos

De acuerdo con las probabilidades más recientes compartidas por Klement, otras selecciones con altas opciones de ganar el Mundial serían:

España

Francia

Inglaterra

Portugal

De hecho, el analista aseguró que, si tuviera que elegir otro equipo fuera de Holanda, apostaría por España.