Raheem Sterling fue detenido por accidente y posesión de sustancia prohibida

La carrera de Raheem Sterling atraviesa un momento complicado fuera de los terrenos de juego.

El futbolista fue detenido el pasado jueves en Inglaterra tras supuestamente verse involucrado en un accidente de tránsito mientras conducía un Lamborghini.

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Los cargos que enfrenta

De acuerdo con información publicada por The Athletic, el atacante enfrenta acusaciones por conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negativa a proporcionar una muestra solicitada por la policía durante el procedimiento.

Raheem Sterling fue detenido en Inglaterra. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Un comunicado de las autoridades de Hampshire indicó que el vehículo involucrado impactó contra unas barreras. La policía señaló que no hubo otros automóviles involucrados ni personas lesionadas.

Continúa la investigación

Tras comparecer ante las autoridades, Sterling quedó en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso de investigación.

El caso genera atención debido a que ocurre poco después de su llegada al Feyenoord, club al que se incorporó tras su salida del Chelsea.

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Además de su trayectoria en equipos de primer nivel como Liverpool, Manchester City y Arsenal, el delantero vistió la camiseta de la Selección de Inglaterra en 82 ocasiones entre 2012 y 2022. Sin embargo, no formó parte de la convocatoria para el Mundial 2026.