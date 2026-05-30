Luis Díaz asegura que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera rumbo al Mundial

El extremo colombiano Luis Díaz, ya consolidado en el fútbol de élite en Europa, aseguró que está en uno de sus “mejores años” para debutar con la selección de su país en el Mundial de Norteamérica 2026.

El guajiro, de 29 años, asistirá a su primera cita mundialista después de sobresalir en su primera temporada en el Bayern Múnich, que le permitió ser considerado uno de los mejores atacantes del mundo.

“Está siendo uno de mis mejores años a nivel personal, a nivel futbolístico. Llegó un momento increíble para lo que siempre soñé, que es dejar en alto a nuestra selección”, dijo Lucho Díaz en una rueda de prensa tras un entrenamiento de la selección cafetera en Bogotá.

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El delantero colombiano Luis Díaz afirma que está en sus mejores años y llega con la motivación al tope a la Copa del Mundo de Norteamérica. Foto: AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

La Selección de Colombia se despedirá de su afición, para concentrarse de cara a la Copa del Mundo, con un juego amistoso contra Costa Rica, que será este lunes 1° de junio, a las 5 de la tarde, hora tica, en suelo sudamericano.

Todas las esperanzas en Lucho

Luis Díaz y el veterano volante ofensivo James Rodríguez son las figuras más destacadas de la lista de 26 jugadores dada a conocer el lunes por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

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James, de 34 años y que disputará su tercer Mundial, tras los de Brasil 2014 y Rusia 2018, viene de un primer semestre de año en el que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana (MLS).

James Rodríguez acompañará a Lucho en la delantera colombiana. Foto: AFP. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

“El capitán sigue siendo James Rodríguez”, dijo Díaz después de que la prensa lo comparara con el 10.

Colombia está encuadrada en el Grupo K del Mundial, que se inicia en dos semanas, el 11 de junio, y concluye el 19 de julio.

La selección cafetera debuta en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá frente a Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y a la Portugal de Cristiano Ronaldo.