Así saldrá la Selección de Costa Rica para enfrentar a Colombia

Fernando Batista se la jugó con un once bastante joven en la Selección de Costa Rica para enfrentar a Colombia en el partido amistoso que disputará este lunes a partir de las 5 p.m. (hora tica) en Bogotá.

El Bocha tiró una alineación en la que dominan los jóvenes, pero con experiencia, una esencia muy similar a lo que empleó en los amistosos de marzo ante Jordania e Irán. El capitán será Orlando Galo.

La Sele sale con Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Haxzel Quirós, Fernán Faerron, Darryl Araya, Orlando Galo, Aarón Salazar, Carlos Mora, Andrey Soto, Manfred Ugalde y Josimar Alcocer.

Esta es la alineación de Costa Rica para el partido contra Colombia. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El juego sirve como el encuentro de despedida de la selección cafetera ante su afición antes de partir al mundial de Norteamérica 2026.

La federación colombiana también publicó su alineación, la que se ve en la siguiente imagen.