Fernando Batista sorprende con su opinión sobre lo mejor que mostró Costa Rica

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, hizo un análisis positivo de lo que dejó el amistoso de la Tricolor ante Colombia pese a la derrota por 3-1.

Fernando Batista dio un balance positivo de la selección de Costa Rica pese a la derrota con Colombia. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El Bocha aseguró que el equipo va creciendo, que poco a poco se irán viendo las cosas que él quiere y que este lunes ya se manifestaron algunos trazos de eso.

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Fernando Batista ve avances pese a la derrota ante Colombia

Pese a que la Sele tuvo tres errores defensivos evidentes en cada gol cafetero, el argentino asegura que lo que vio en defensa le gustó bastante en términos generales.

“Más allá del resultado, uno ve cosas que se fueron trabajando, el orden defensivo que tuvo el equipo; en ningún momento se apuró, las transiciones que se trabajaron, sabiendo que jugamos ante un equipo con muy buena posesión.

“En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol; en el segundo tiempo también creamos, nunca nos metimos atrás, más allá del juego de Colombia. Lógicamente, es un resultado que uno pierde, pero en este equipo en construcción, vamos queriendo verle cosas ante un rival mundialista. La verdad que me gustó mucho lo que hicieron los muchachos”, comentó.

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Muchos jugadores están tomando experiencia con la Selección de Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Lo mejor que vio el Bocha en la Tricolor

-¿Qué fue lo mejor que vio y cuál es el punto de mejora de esta selección en este punto de su proceso?

“Es una selección joven y en construcción; me gustó mucho el orden defensivo y esos momentos que tuvimos para llegarle a Colombia en esos lugares que vimos para poderlos lastimar. Me gustó mucho la intensidad con la que se jugó el partido. Debe ser el segundo o tercer partido para muchos muchachos. En un estadio lleno, con todo lo que vivió hoy, vamos por el camino que uno quiere”.

Las áreas que Costa Rica debe corregir

“Siempre hay que mejorar cosas, en esta clase de partidos, con esta clase de rivales, cuando tenés la posibilidad, no la podés desaprovechar, ajustar el juego aéreo y la pelota parada; esos errores ante rivales difíciles hacen que todo se ponga cuesta arriba”.

Batista destaca el crecimiento del equipo respecto a la fecha anterior

-De la fecha anterior a esta, ¿qué tanto observó a nivel de su equipo en lo táctico e individual?

“Creció, creció, de la fecha anterior a esta; en esa nos veníamos apenas conociendo, trabajamos prácticamente tres días. Vamos a seguir trabajando, conociéndonos más; esperamos que para setiembre, cuando ya juguemos partidos por puntos (Liga de Naciones), sigamos en esa línea”.