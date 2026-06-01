Celso Borges y Christian Bolaños no se mordieron la lengua tras la polémica con Bran, Warren y Huevito

La reciente controversia que rodeó a la Selección Nacional, tras la separación de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal por motivos disciplinarios, sigue generando reacciones dentro del entorno del fútbol.

En esta ocasión, Celso Borges, jugador de Alajuelense, y Christian Bolaños, exjugador de Saprissa, compartieron su punto de vista en el pódcast “Qué parida con Celso Borges”.

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Previo al encuentro entre Costa Rica y Colombia, ambos reflexionaron sobre la importancia de comprender la responsabilidad que implica representar a la Sele.

Celso Borges tuvo como invitado a Christian Bolaños. (PAUL ELLIS/AFP)

“Lo que más ha costado ha sido que estos maes tipo entiendan el lugar donde se están presentando y la oportunidad que tienen a través de la Selección”, mencionó Celso.

La Selección como una vitrina para crecer

Borges explicó que vestir la camiseta nacional puede abrir puertas importantes en la carrera de cualquier futbolista.

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“Yo siento que el bien común siempre es necesario y más aún en una Selección Mayor. La oportunidad que dejan ir muchos de ellos por situaciones extrafutbolísticas. A veces uno piensa: ‘No vamos al Mundial’, pero aun así llegan partidos contra Colombia e Inglaterra, que son una vitrina grandísima para que los puedan ver. Con la edad que tienen, hacen un buen partido y pueden ser llamados por cualquier club extranjero”, señaló Bolaños.

Christian Bolaños y Celso Borges fueron claros con su mensaje. (Qué parida con Celso Borges/YouTube)

Sacrificio y disciplina, claves del éxito

Ambos recordaron que su generación también disfrutó de momentos de celebración, pero siempre entendiendo cuándo era el momento adecuado para hacerlo.

“O sea, nosotros celebramos y también la pasamos bien, tampoco somos aquí seres perfectos, pero determinábamos muy bien los momentos de cuándo se puede hacer eso. Más que todo lo que ha estado pasando es que no quieren perderse absolutamente nada”, expresó Celso.

Finalmente, el volante manudo destacó que representar a la Tricolor exige compromiso y está acompañado de sacrificios.