Prensa internacional se deshace en elogios para jugador costarricense tras el Costa Rica y Colombia

Aunque la Selección Nacional cayó 3-1 este lunes ante Colombia en Bogotá, el delantero costarricense Manfred Ugalde terminó convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del partido gracias a su destacada actuación frente a una selección mundialista.

El atacante del Spartak Moscú sobresalió durante varios tramos del encuentro y llamó tanto la atención de periodistas internacionales como de aficionados colombianos, quienes rápidamente comenzaron a elogiarlo en redes sociales e incluso a pedirlo para equipos grandes del continente.

Costa Rica vs Colombia. Foto: Prensa Fedefútbol (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Periodistas internacionales destacaron al delantero tico

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el del periodista madrileño Pedro Moreno, quien destacó la capacidad técnica del atacante costarricense.

“Por otro lado, Manfred Ugalde tiene un imán en el pie. Controla, dirige el ataque y recibe de espaldas a los centrales espectacularmente bien. 11,7 millones de valor de mercado”, escribió en redes sociales.

Desde Colombia, el comunicador Camilo Te Cuenta también elogió al delantero nacional.

“Qué jugador tan talentoso e interesante es Manfred Ugalde. Le está haciendo mucho daño a nuestros defensas colombianos”, publicó.

Mientras tanto, el periodista hondureño Juan Esteves aseguró que el tico tiene nivel para dar un salto importante en su carrera.

“Es la segunda vez que lo veo jugar a Ugalde y me parece MUY interesante. Parece estar para más que su actual Spartak Moscú”, comentó.

LEA MÁS: El llamado de Manfred Ugalde luego de la derrota de la Selección de Costa Rica ante Colombia

Los comentaristas de Caracol TV, uno de los canales encargados de transmitir el amistoso en Colombia, también destacaron constantemente el trabajo del delantero costarricense y lo calificaron como uno de los principales dolores de cabeza para la defensa cafetera.

Incluso, durante algunos momentos del encuentro mencionaron que Ugalde podía arruinar la fiesta de despedida de Colombia antes de viajar al Mundial 2026.

En redes sociales, varios aficionados colombianos comenzaron a etiquetar clubes como Millonarios y Atlético Nacional junto al nombre del delantero costarricense, impresionados con su rendimiento pese a la derrota de la Tricolor.

Manfred sigue creciendo internacionalmente

Manfred Ugalde fue uno de los jugadores más destacados del amistoso entre Costa Rica y Colombia. (Spartak Mosc/Spartak Moscú)

A sus 23 años, Ugalde se mantiene como una de las principales figuras del fútbol costarricense y continúa despertando interés fuera del país gracias a sus actuaciones tanto en la Selección Nacional como en Europa.

Aunque Costa Rica no logró clasificar al Mundial 2026, el amistoso dejó buenas sensaciones alrededor del atacante nacional, quien volvió a demostrar que puede competir de tú a tú ante selecciones de alto nivel tal y como lo hizo ya ante Argentina.

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Pues hasta ahora, lo peor de Colombia es Santi Arias. No veo fino al veterano…



Por otro lado, Manfred Ugalde, tiene un imán en el pie. Controla, dirige el ataque y recibe de espaldas a los centrales espectacularmente bien. 11,7M de valor de mercado.… — Pedro Moreno (@viduka97) June 1, 2026

Que jugador tan talentoso e interesante es Manfred Ugalde.



Le está haciendo mucho daño a nuestros defensas Colombianos. pic.twitter.com/xvnnJ74ppo — Camilo 🎞️🍿 (@Camilo_tecuenta) June 1, 2026

Que jugador tan talentoso e interesante es Manfred Ugalde.



Le está haciendo mucho daño a nuestros defensas Colombianos. pic.twitter.com/xvnnJ74ppo — Camilo 🎞️🍿 (@Camilo_tecuenta) June 1, 2026