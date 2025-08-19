El delantero Jonathan Moya tendría todo listo para irse de Alajuelense. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga Deportiva Alajuelense se quedaría sin uno de sus jugadores más polémicos.

Se trata del delantero Jonathan Moya, quien tendría todo listo para volver al fútbol internacional.

Una fuente cercana confirmó a La Teja que la salida del futbolista es una opción, pero no hay nada firmado hasta este momento.

En lo que llevamos del Apertura 2025, el jugador, vecino de Monteverde, suma 92 minutos en cancha y no lleva goles. En la Copa Centroamericana acumula un tanto, que le marcó al Plaza Amador de Panamá, el 31 de julio pasado, en el debut de los leones en el torneo internacional

El periodista Kevin Jiménez afirmó en sus redes sociales que Moyata se despidió este lunes de sus compañeros.

El jugador (centro) volvió a Alajuelense para el Clausura 2024. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Incidentes con los aficionados

En los últimos meses, Moya protagonizó una serie de incidentes con los aficionados rojinegros.

El 31 de julio pasado, precisamente, en el juego entre Alajuelense y los canaleros, el ariete anotó el único gol de los liguistas, y lo celebró de forma polémica, haciendo un gesto, como callando a los aficionados.

Un día después ofreció disculpas a los fiebres liguistas, y aceptó que no estuvo bien el dirigirse a los aficionados de esa manera.

En abril, luego de un partido contra el Sporting, Moya iba hacia el parqueo y se enfrentó a los insultos de aficionados, lo que lo obligó a devolverse para evitar mayores consecuencias ante la furia de los rojinegros.

En marzo, el jugador echó a un creador de contenido de la zona mixta del estadio Alejandro Morera Soto, luego de que Esteban Amador, conocido como Piolo, dijera en sus redes sociales que era un desperdicio tener a una futbolista como Jonathan en el equipo erizo.