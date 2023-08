Alajuelense se repuso a todo y le dio un golpe tan doloroso como impactante al Herediano

Johan Venegas marcó un doblete vital para que Alajuelense derrotara a Herediano. Foto: John Durán

Alajuelense se repuso este domingo a todo, a un primer tiempo horrible, sin un solo remate, a un gol en el cierre del partido que parecía que lo sentenciaba, pero en cinco minutos le dio vuelta a todo y lo ganó de una forma agónica y dolorosa al Herediano por 3-2.

La Liga ganó como más sabe y al mismo tiempo como más le duele a los florenses, suma tres derrotas al hilo, cayó al quinto puesto y con un broncón de los once mil diablos por las formas esta vez.

¿Qué van a decir esta vez en el Team? ¿Qué fue por la rotación como la derrota en Guanacasteca o que fue un accidente cómo la caída en el Puerto?

Fácil, fácil el primer tiempo del cuadro manudo ha sido el peor de Alajuelense en toda la temporada, llámese torneo nacional, Copa Centroamericana y cuidado que hasta pretemporada. Fue muy malo.

De no ser por Leonel Moreira, quien una vez más salvó la tanda a la erizos y la imprecisión de la ofensiva rojiamarilla estamos hablando de un primer tiempo con al menos tres goles para el Team. Sí, así como lee, el local era el dueño del juego.

La alineación de Andrés Carevic falló en al menos dos fichas que no entraron bien, Joshua Navarro no dio el peso esperado arriba, Daniel Chacón le costó en marca y tenía libre a la creación florense, dos apuestas que no pegaron.

La Liga no hizo un solo remate directo, Aarón Cruz no se tuvo que ensuciar los guantes y los imprecisos ataques erizos se iba muy por encima del marco, a diferencia de los de la cerca del frente.

Apenas a los cinco minutos, cuando Leo le tapó la primera a Godínez, se mostró qué equipo entró mejor, el que tenía mejor criterio y que en doce minutos ya abrió el marcador.

Se unió la doble AA florense, Elías Aguilar se la abrió a Ronaldo Araya por la izquierda, este la puso al centro adonde apareció Alejandro Bran solo, solo frente al marco afuera de la medialuna.

El florense remató, la bola iba para afuera, ojo que la repetición de la jugada lo muestra, pero en el camino le dio en la rodilla o (más arriba) a Godínez, desvío suficiente para que se fuera a marco y dejara a Leo sin posibilidad de reaccionar.

Leonel Moreira volvió a ser fundamental para Alajuelense. Foto: John Durán. (John Duran)

Aunque en el tanto medió un toque la suerte, la ventaja del Team no era en lo absoluto por eso y como lo dijimos si el primer tiempo no fue de más goles por un Osito que está en un nivel altísimo.

La tapada que le hizo al goleador azteca rojiamarillo a los 34 fue un lujo para que pesa igual que un gol. El jupazo de Jesús iba para gol y Moreira estiró la mano izquierda de tal manera que apenas la desvió la punta de los dedos. Eso era gol.

Contenido en Moreira, para el segundo tiempo la Liga tenía que cambiar sino iba para una derrota segura y en el complemento si que es verdad que el equipo mejoró pero con un cambio de por medio. La salida de Daniel Chacón por Celso Borges ayudó mucho

El partido pasó mucho por lo que hizo Heredia. Al 50 Gerson Torres se comió una solo en el área, sin presión de marcas que mandó por encima de la cabaña eriza. De esas de agarrarse la jupa.

Y la de Torres dolió más para los florenses cuando a los 57 la Liga se lo empató en un momento que ya se metía mejor por las bandas y tenía más manejo.

Ian Lawrence entró por la banda izquierda, puso el pase rastrero adonde apareció Johan Venegas que lo hizo todo bien, la recibió de espaldas, se dio vuelta y la puso a un lado de Cruz. El Cachetón mostrando una vez más que es el hombre gol rojinegro.

El gol cayó más pesado para los locales que el baldazo que caía en Guadalupe porque a cómo eran las cosas dejaba una amargura grande y todo parecía que se había acomodado cuando a los 84 Andy Rojas puso el 2-1 con un cabezazo en el área. ¿Era justo? Podía ser, pero el fútbol no es sobre eso.

Con un jugadón lleno de calidad, la Liga lo empató de inmediato, una salida rápida, Freddy Góndola se la puso al Cachetón, este se apoyó con Carlos Mora quien tiró el centro a Venegas que siguió corriendo y de cabeza puso el 2-2 minuto 86. Alex López, remate fuera del área a una esquina. 2-3. Minuto 89. Locura total en Alajuela y caras largas en Herediano que nuevamente no supo cómo cerrar un partido.