Gaby Jiménez reveló un gran secreto de muchos años que tiene 7 Estrellas

Gabriela Jiménez presenta 7 Estrellas desde setiembre del 2022. (Instagram)

Casi dos años después de haber llegado a 7 Estrellas como la nueva periodista y presentadora, Gabriela Jiménez cantó un secreto de muchos años que tiene el programa.

La periodista deportiva hizo la revelación en el lugar menos pensado, pues fue en la transmisión de este jueves de La Platea, de TD Más, donde la guapa soltó la lengua.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez demostró un talento poco conocido, ¿de qué se trata?

Cristian Sandoval fue el que impulsó a Jiménez a hablar sobre el programa de canal 7 de los jueves por la noche ya que, según dijo, muchos preguntaban cómo hacía Gaby para estar en dos programas casi al mismo tiempo.

Según Sandoval, la inquietud de la gente era respecto a cuál de los dos programas era el grabado: si 7 Estrellas o La Platea.

“7 Estrellas es grabado hace muchos años. Lo grabamos los miércoles a las 9 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana, hacemos videos en en vivo y subimos contenido, entonces la gente sabe que no es en vivo (7 Estrellas), no estamos engañando a nadie”, afirmó Jiménez.

Gaby mencionó que en La Platea ella estaba desde antes de que canal 7 la contratara para 7 Estrellas, en setiembre del 2022.

Pero la guapa continuó hablando del programa. “7 Estrellas ha cambiado mucho, ahora es estilo de vida, es muy diferente a lo que era antes. De boca en boca fue el que se dejó el tema farandulero y 7 Estrellas de estilo de vida, de tendencias, de moda, de gastronomía…”, refirió.

Gabriela Jiménez junto a María Teresa Rodríguez y Wálter Campos, sus compañeros de trabajo en 7 Estrellas. (Instagram)

La ramonense mencionó que como reportera en el programa tiene una sección semanal que es de destinos para darse una escapadita y que es por eso que a veces la vemos paseando mucho por Costa Rica o por el mundo.

LEA MÁS: Gaby Jiménez no deja de llevarse sorpresas en su viaje por Europa; esta es la más reciente

Gaby reconoció que como el segmento es de mucha aventura ella vive las experiencias, las cuales a veces son un poco arriesgadas y la han dejado con algunos golpes o moretones.

“Pongo mi vida en peligro porque me tiro en bungee, en canopy… Me he caído y ahorita ando un punto negro en la rodilla”, comentó.

Gabriela Jiménez debutó en 7 Estrellas en setiembre del 2022 y exactamente un año después, el canal despidió del programa a Marilin Gamboa, una de sus grandes amigas del medio.

Actualmente, el programa lo presentan Gaby, Wálter Campos y María Teresa Rodríguez.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez recuperó algo que perdió hace días y que la tenía muy preocupada