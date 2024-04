Gabriela Jiménez demostró un talento poco conocido, ¿de qué se trata?

Gabriela Jiménez dejó con la boca abierta a sus seguidores. Instagram (Instagram)

Gabriela Jiménez dejó con la boca abierta a sus seguidores y compañeros de trabajo.

Resulta que la guapa presentadora de canal 7, tiene un talento que muy pocos conocen y que, realmente, muy pocos son capaces de hacer.

Así lo demostró ella misma en su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que se ve saltando una cuerda, pero muchos pensarían que fue en tenis y con ropa deportiva, pero no, la guapa saltó la cuerda en unos tacones muy altos y bien arreglada.

De hecho, en el video escribió: “¿Qué me retaron a saltar la cuerda en tacones? Sí puedo ja, ja, ja. No me reten. Desafiar retos es lo mío”.

No hay duda, de que Gaby es una mujer que no le teme a nada y le hace frente a los retos y obstáculos que le ponga la vida.