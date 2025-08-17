Alajuelense toma el liderato en fútbol femenino antes de visitar al América de México

Liga Deportiva Alajuelense ya está en el primer lugar en el campeonato femenino, al imponerse en la fecha 4, a Sporting, en condición de visitante, 1 a 0, este sábado.

Alajuelense femenino y aestá en la cima del fútbol femenino. (LDA/LDA)

El Sporting es el principal rival que tienen las Leonas en el torneo, junto con Saprissa, que se ha visto bien en el inicio del torneo.

La fecha comenzó con Sporting en el liderato, con puntaje perfecto, y las Leonas con 7 unidades en tres partidos, pero un gol de Sofía Varela, en el complemento, puso las cosas en su lugar.

Luego del juego, las Leonas son primeras con 10 puntos y Sporting segundo con 9.

El miércoles, las rojinegras tendrán un encuentro sumamente difícil, ante el América de México, como visitantes, por el torneo de Concacaf.

Mientras tanto, el Deportivo Saprissa vapuleó a Moravia con un claro 7 a 0, el jueves, resultado que lo coloca en el tercer lugar, con ocho puntos, aún invicto.

En el juego anotaron siete jugadoras distintas: Gloriana Villalobos, Priscilla Rodríguez, Yerling Ovares. Además, marcaron Katherine Alvarado, Verónica Matarrita, Iska Chaverri y Mónica Matarrita.

Mientras tanto, Herediano empató a un gol con Dimas Escazú, este domingo, en un torneo en el cual las escazuceñas están invictas y tienen ocho puntos.

Saprissa se dio gusto contra Moravia con un 7 a 0. (DS/DS )

En el otro juego, Chorotegas y Pococí empataron sin goles, el sábado.

Así las cosas, las Leonas son líderes con diez puntos, segundo Sporting con nueve, Saprissa y Dimas Escazú con ocho unidades. El quinto, sexto y sétimo puesto llevan dos puntos, pero se definen por gol diferencia, se ubican: Chorotegas, Herediano y Pococí y, de último, Moravia con un punto.