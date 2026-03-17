Alajuelense vs. Los Ángeles FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido por Concacaf este martes?

Alajuelense enfrentará este martes a Los Ángeles FC en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo clave por la Concacaf, donde los rojinegros llegan con ventaja tras el empate 1-1 en el partido de ida.
Manudos llegan con ventaja al Morera Soto
El conjunto rojinegro logró un resultado positivo en territorio angelino, lo que ahora le permite definir la serie en casa con condiciones favorables.
Con el empate 1-1 como antecedente, Alajuelense avanzaría a los cuartos de final incluso con un empate sin goles, gracias al criterio de desempate. Esta situación obliga al equipo estadounidense a salir en busca del gol desde el inicio.
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Para Los Ángeles FC, la consigna es clara: necesitan anotar sí o sí si desean mantenerse con vida en la serie y evitar la eliminación.
Hora y dónde ver el partido
El compromiso entre Alajuelense vs Los Ángeles FC se disputará este martes a las 7:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.
El encuentro se podrá ver en vivo a través de Disney Plus, plataforma que tendrá la transmisión del juego.
El ambiente en el Morera Soto será determinante para un Alajuelense que buscará hacer valer su localía y sellar la clasificación ante un rival que llegará presionado.
Nota realizada con ayuda de IA