Alajuelense vs. Los Ángeles FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido por Concacaf este martes?

Alajuelense enfrentará este martes a Los Ángeles FC en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo clave por la Concacaf, donde los rojinegros llegan con ventaja tras el empate 1-1 en el partido de ida.

Manudos llegan con ventaja al Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense festejó con todo la anotación de Alejandro Bran ante LAFC en Los Ángeles. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El conjunto rojinegro logró un resultado positivo en territorio angelino, lo que ahora le permite definir la serie en casa con condiciones favorables.

Con el empate 1-1 como antecedente, Alajuelense avanzaría a los cuartos de final incluso con un empate sin goles, gracias al criterio de desempate. Esta situación obliga al equipo estadounidense a salir en busca del gol desde el inicio.

LEA MÁS: Técnico del LAFC desafía a la Liga y lanza advertencia antes del llenazo

Para Los Ángeles FC, la consigna es clara: necesitan anotar sí o sí si desean mantenerse con vida en la serie y evitar la eliminación.

Hora y dónde ver el partido

Alajuelense recibirá a Los Angeles FC en los octavos de final de la Concachampions. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

El compromiso entre Alajuelense vs Los Ángeles FC se disputará este martes a las 7:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro se podrá ver en vivo a través de Disney Plus, plataforma que tendrá la transmisión del juego.

El ambiente en el Morera Soto será determinante para un Alajuelense que buscará hacer valer su localía y sellar la clasificación ante un rival que llegará presionado.

Nota realizada con ayuda de IA