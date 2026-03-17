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Alajuelense vs. Los Ángeles FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido por Concacaf este martes?

El equipo manudo recibe a Los Ángeles FC con ventaja tras el empate en la ida y con el boleto a cuartos de final en juego

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Por Hillary Chinchilla Marín

Alajuelense enfrentará este martes a Los Ángeles FC en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo clave por la Concacaf, donde los rojinegros llegan con ventaja tras el empate 1-1 en el partido de ida.

Manudos llegan con ventaja al Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense festejó con todo la anotación de Alejandro Bran ante LAFC en Los Ángeles.
Liga Deportiva Alajuelense festejó con todo la anotación de Alejandro Bran ante LAFC en Los Ángeles. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El conjunto rojinegro logró un resultado positivo en territorio angelino, lo que ahora le permite definir la serie en casa con condiciones favorables.

Con el empate 1-1 como antecedente, Alajuelense avanzaría a los cuartos de final incluso con un empate sin goles, gracias al criterio de desempate. Esta situación obliga al equipo estadounidense a salir en busca del gol desde el inicio.

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Para Los Ángeles FC, la consigna es clara: necesitan anotar sí o sí si desean mantenerse con vida en la serie y evitar la eliminación.

Hora y dónde ver el partido

Alajuelense visitará a Los Angeles FC en los octavos de final de la Concachampions.
Alajuelense recibirá a Los Angeles FC en los octavos de final de la Concachampions. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

El compromiso entre Alajuelense vs Los Ángeles FC se disputará este martes a las 7:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro se podrá ver en vivo a través de Disney Plus, plataforma que tendrá la transmisión del juego.

El ambiente en el Morera Soto será determinante para un Alajuelense que buscará hacer valer su localía y sellar la clasificación ante un rival que llegará presionado.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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