Técnico del LAFC desafía a la Liga y lanza advertencia antes del llenazo

Marc Dos Santos, técnico de Los Ángeles FC, afirmó que no dudan del plantel que tienen y están listos para enfrentar a Alajuelense, a estadio lleno, en el Morera Soto.

El duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, entre los rojinegros y los angelinos, será este martes, a las 7 p.m., hora local.

“La presión está siempre, tiene que ser controlada, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer; es una buena presión, no tenemos duda de ningún jugador.

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“Respetamos mucho al grupo de Alajuelense, a los aficionados, pero jugamos en Honduras con muchos aficionados, contra el Inter Miami, jugadores que estuvieron en finales de Mundial, Champions League, Europa League, y tenemos experiencia y confío en el grupo para sacar el resultado que necesitamos”, comentó.

Marc Dos Santos, entrenador de Los Ángeles FC confesó que un estadio Morera Soto lleno no les generará mayor presión. Foto: captura de pantalla. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Podemos mejorar”

El técnico canadiense afirmó que en el primer partido su equipo hizo las cosas bien, aunque hay aspectos por mejorar, si desean avanzar a la siguiente fase.

“Nosotros sabemos las cosas buenas que hicimos en el primer partido, pero podemos hacerlas mejor; las áreas que tenemos que atacar, siendo agresivos. Desde el inicio sabemos lo que tenemos que hacer.

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“Se habla de LAFC de la calidad que tenemos, pero a lo interno sabemos que Alajuelense es un club grande, con mucha historia, uno de los mejores equipos de América Central; es un aspecto fuerte del vestuario, somos un grupo humilde y en cada partido damos lo máximo”, destacó.