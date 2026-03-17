Alajuelense se frota las manos: Saprissa, Cartaginés y Herediano podrían perder 3 puntos por insólita razón

Al cierre de la jornada 12 del torneo de Clausura 2026, hay varios equipos que no logran completar la cuota sub-21 y tres de los clubes tradicionales están en apuros, a falta de seis partidos para cerrar la fase regular del campeonato.

Este lunes, Unafut reveló los minutos de juego sub-21 por equipo y el que lidera este conteo es el Municipal Liberia, con 2.073 minutos. Le sigue Guadalupe FC con 1.335 y Alajuelense con 1.179.

Recordemos que, según el reglamento de Competición de la Unafut, cada club debe sumar 1.200 minutos durante la primera fase del certamen y “para efectos del cumplimiento de esta norma, en cada partido solo se podrá contabilizar 180 minutos como máximo”.

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En este momento, Cartaginés acumula 899, Saprissa 864 y el Club Sport Herediano es el equipo con más problemas, pues apenas tiene 665 y, si al cierre de la fecha 18 no se cumple con lo que solicita la normativa, los equipos perderán tres puntos y se considerará como un criterio de desempate, según lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Competición.

Abraham Madriz, portero del Saprissa es el jugador que más aporta a la norma sub-21 en el cuadro morado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero, ¿podrán los equipos alcanzar la cifra solicitada?

A sacar la calculadora

Vamos por partes: los jugadores nacidos en el año 2004 sumarán el 50 por ciento de los minutos disputados; los nacidos en los años 2005 y 2006, el 100 por ciento, y los nacidos en 2007, 2008, 2009 o 2010, el 125%.

En el caso de Cartaginés, los futbolistas que le han aportado a la norma son Nicolás Vargas (2006), José Mora (2004) y Emmanuel Brenes (2008).

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Los brumosos necesitan 301 minutos y, para lograrlo, por ejemplo, debería alinear a José Mora los 6 juegos restantes durante los 90 minutos, para que aporte 270 minutos, y podría darle chance a Emmanuel Brenes (defensa), para que, durante 3 encuentros, sume 375 minutos.

En el caso de Saprissa, el portero Abraham Madriz (2004) es quien más aporta, pues desde la fecha 1 es titular y, si sigue en el arco durante las fechas restantes, acumulará 270 minutos, con lo que los morados completarán la norma.

Gabriel Sibaja (izquierda), del Herediano es el jugador florense que más le ha aportado. Foto: prensa CSH. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Otros jugadores que han sumado a la regla son Mathías Cordero, Kenneth González y Derek Woodly.

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Herediano es el club con más problemas. Si quiere llegar a los 1.200 minutos al cierre de la fecha 18, debería darle a Gabriel Sibaja (2008, volante) 6 juegos, para que complete 750 minutos y pueda conseguir la meta. Otros futbolistas florenses que han aportado son Santiago Vargas y Sebastián López.