Alajuelense vs Plaza Amador: ¿a qué hora y por cuál canal ver este crucial juego para los manudos?

Alajuelense se juega el todo en la última jornada de la primera fase de la Copa Centroamericana.

Este miércoles, los liguistas se medirán ante el Plaza Amador de Panamá, a partir de las 8:30 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto y los ticos necesitan dejarse los 3 puntos ante el cuadro canalero, si desean seguir con vida en el certamen.

En este momento, los leones tienen 6 puntos y se encuentran en el tercer puesto, por diferencia de goles (+2). El Firpo (+4) y Plaza Amador (+2) se ubican en el primero y segundo lugar, con la misma cantidad de puntos.

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Alajuelense se medirá al Plaza Amador de Panamá, este miércoles, a las 8:30 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El Xelajú de Guatemala y Diriangén de Nicaragua tienen tres puntos y, en el caso de los pinoleros, ya agotaron sus cartuchos, por lo que se quedan en la primera etapa del certamen.

Alajuelense se medirá ante el Plaza Amador. El Firpo, dirigido por el tico Marvin Solano, visitará Guatemala para enfrentar al Xelajú.

Si los liguistas se dejan los tres puntos ante los canaleros, automáticamente sellan el boleto a la siguiente fase. Un empate los haría esperar el resultado del duelo entre el equipo salvadoreño y el Xelajú, y una derrota los dejaría eliminados.

Por todo

De acuerdo con Concacaf, Alajuelense buscará clasificarse a la fase de eliminación directa del torneo regional, por cuarta edición consecutiva.

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“El vigente tricampeón solo ha perdido uno de sus siete partidos como local en la fase de grupos del torneo, aunque esa única derrota fue precisamente ante Plaza Amador, por 2-1, en la edición del 2025″, destacó en su sitio web.

Alajuelense tiene 6 puntos y se coloca en la tercera posición del grupo A. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, los leones han utilizado a 22 futbolistas en la Centroamericana, la segunda cifra más alta del torneo, igualada con UMECIT. Solo Club Xelajú ha empleado más jugadores, con 23.

El partido se podrá ver por ESPN y Disney+.