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Alajuelense vs Sporting: le regalamos seis entradas dobles para ver este partido en el Morera Soto

Alajuelense enfrentará a Sporting FC, este sábado 7 de noviembre, a las 8 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Alajuelense recibirá a Sporting FC, este sábado, en el estadio Alejandro Morera Soto y en La Teja queremos que disfrute de este partidazo, en la Catedral rojinegra.

Los leones siguen luchando por avanzar a las semifinales del torneo. El miércoles se ubicaron en el tercer lugar, luego de la goleada ante Escorpiones y en este momento, tiene 26 puntos.

Los albinegros son líderes, con 30 unidades. En segundo lugar está Cartaginés con 27 y Saprissa es cuarto, con 25 unidades.

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25 de julio del 2026. Estadio Puente de Piedra, Grecia. 20:00 hrs. El equipo Sporting FC se enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense en la jornada 1 del Torneo de Apertura del Campeonato Nacional de fútbol de Primera División. En la foto: los técnicos Andrés Carevic (Sporting) e Ismael Rescalvo (LDA). Acciones durante el juego. Foto: Albert Marin.
El juego entre Alajuelense y Sporting FC será el sábado, a las 8 p.m. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Albert Marin)

¿Cómo participar?

El partido dará inicio a las 8 de la noche y tenemos para ustedes seis entradas dobles, es decir, 12 boletos en total para que vea este partido en el estadio.

Lo único que debe hacer es completar el formulario (forms.gle/Qd3gTLhoi8FpN5wr6), con sus datos personales y seguir los pasos que se le indican en el mismo.

Además, darle seguir al perfil de Yenci Aguilar (yenciaguilarcr) en Instagram, en donde le contamos todo el acontecer de la LDA.

Los ganadores se darán a conocer, este viernes, en horas de la tarde.

¡Mucha suerte!

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.