Alajuelense vs Sporting: le regalamos seis entradas dobles para ver este partido en el Morera Soto

Alajuelense recibirá a Sporting FC, este sábado, en el estadio Alejandro Morera Soto y en La Teja queremos que disfrute de este partidazo, en la Catedral rojinegra.

Los leones siguen luchando por avanzar a las semifinales del torneo. El miércoles se ubicaron en el tercer lugar, luego de la goleada ante Escorpiones y en este momento, tiene 26 puntos.

Los albinegros son líderes, con 30 unidades. En segundo lugar está Cartaginés con 27 y Saprissa es cuarto, con 25 unidades.

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El juego entre Alajuelense y Sporting FC será el sábado, a las 8 p.m. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Albert Marin)

¿Cómo participar?

El partido dará inicio a las 8 de la noche y tenemos para ustedes seis entradas dobles, es decir, 12 boletos en total para que vea este partido en el estadio.

Lo único que debe hacer es completar el formulario (forms.gle/Qd3gTLhoi8FpN5wr6), con sus datos personales y seguir los pasos que se le indican en el mismo.

Además, darle seguir al perfil de Yenci Aguilar (yenciaguilarcr) en Instagram, en donde le contamos todo el acontecer de la LDA.

Los ganadores se darán a conocer, este viernes, en horas de la tarde.

¡Mucha suerte!