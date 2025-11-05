Deportes

Alajuelense vs Xelajú: rojinegros lanzan entradas para la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense sacó a la venta las entradas para la final de la Copa Centroamericana

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense sacó a la venta las entradas para el partido contra el Xelajú de Guatemala, por la final de la Copa Centroamericana.

Este miércoles, los rojinegros habilitaron su boletería en línea para quienes deseen asistir a este juego, en el que los manudos buscarán dar el primer golpe en la serie por el tricampeonato del torneo regional.

El primer partido de la final será el miércoles 26 de noviembre, a las 8 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense's forward #07 Anthony Hernandez celebrates scoring his team's first goal during the second leg of the CONCACAF Central American Cup semifinal football match between Honduras's Olimpia and Costa Rica's Alajuelense at the National Stadium Jose de la Paz Herrera in Tegucigalpa on October 30, 2025. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
Alajuelense dio a conocer los precios de sus entradas para el juego contra el Xelajú, por la final de la Copa Centroamericana. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Precios entradas para el juego Alajuelense vs. Xelajú

Estos son los precios de los boletos para el primer juego de la final de la Copa Centroamericana:

- Popular norte: 10 mil

- Popular oeste: 10 mil

- Gradería oeste: 13 mil

- Gradería norte: 13 mil

- Gradería este: 13 mil

- Platea oeste: 14 mil

- Platea oeste preferencial: 16 mil

- Platea sur: 19 mil

- Platea este: 21 mil

- Platea este preferencial: 23 mil

Las entradas se pueden conseguir en boleterialaliga.com

